У керівництві США є ті, хто сумнівається в перемозі України, — генерал Годжес

Американський генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що ніколи не чув, щоб президент США або члени Конгресу прямо заявляли: "Ми хочемо перемоги України".

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У США та інших країнах Заходу існує невизначеність щодо того, що буде, якщо Україна здобуде перемогу у війні з Російською Федерацією. Про це сказав колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю "Голосу Америки" від 1 грудня.

Годжес вважає, що українські війська можуть не тільки вдало оборонятися взимку, а й наступати. Однак для цього країни Заходу мають чітко визначиться, чи готові вони надавати підтримку Україні до перемоги.

Генерал також прокоментував своє нещодавнє висловлювання про те, що в США не визначилися, чи хочуть, щоб Україна перемогла.

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"Я сказав це, тому що ніколи не чув, щоб президент або Конгрес говорили, що ми хочемо перемоги України. Вони кажуть: "Ми з вами стільки, скільки буде потрібно", — пояснив Годжес.

За словами американського військового у відставці, зараз у західних країнах спостерігається нерішучість. Він вважає, що це може бути пов'язано з побоюваннями щодо Росії.

"Є певна невизначеність щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, деякі тут, у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, просто не можуть навіть уявити, що Росія може зазнати поразки", — сказав генерал.

Годжес вказав на те, що в разі програшу Москви, західним політикам доведеться спочатку формувати свої уявлення про те, що таке Росія.

"Сполучені Штати та інші наші союзники повинні сказати: "Ми хочемо, щоб Україна виграла! І коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо поставок ATACMS, танків Abrams або F-16", — підсумував генерал.

Нагадаємо, 28 листопада Бен Годжес заявив, що США досі не змогли повністю "взяти участь у перемозі України" у війні проти Російської Федерації, а допомоги, наданої Вашингтоном, поки що достатньо "тільки для виживання".

Раніше, 15 листопада, Бен Годжес сказав, що контрнаступ ЗСУ, якщо говорити про просування сухопутних сил, сповільнився. Однак в України є великі успіхи в боротьбі з Чорноморським флотом РФ.