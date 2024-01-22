Не пошкодували ракету Patriot: генерал США пояснив, як ЗСУ збили літак А-50 (відео)

Екскомандувач армією США у Європі Бен Годжес відзначив, що Україні потрібен власний аналог літака А-50, який буде допомагати працювати винищувачам F-16 по російських цілях.

Related video

Українські військові відзначаються майстерністю і ризикнули використати ракеті ЗРК Patriot, щоб збити російський літак радіолокаційної розвідки А-50 над Азовським морем. Подібний "розмін" показує, що РФ на другому році війни так і не здобула домінування у повітрі. Тим часом Україна посилиться, коли отримає ескадрилью винищувачів F-16, але і з цим не все гаразд. Свої оцінки щодо російсько-української війни висловив екскомандувач армією США у Європі генерал Бен Годжес у інтерв'ю для порталу "Голос Америки".

На думку генерала, Україна має повне право бити по кожному міліметру окупованою Росією території — по літаках, наприклад, А-50 над Приазов'ям у тому числі. ЗСУ отримають таку можливість після надання літаків F-16, які от-от надійдуть в Україну.

Важливо

Чому США вигідна перемога України: експосол Макфол назвав чотири аргументи

Збиття А-50 — що могли використати для удару

Годжес наголосив, що літак А-50 — це складна ціль, оскільки він може виявити зброю, яка може по ньому вдарити. Зі слів генерала, ЗСУ дійсно могли використати для цього ракету ЗРК Patriot і з цією метою підтягнули установку ближче до лінії фронту. Після цього вони зробили вдалий "обмін" — витратили ракету Patriot і збили дорогоцінне повітряне судно ЗС РФ.

"Знаєте що, обміняти одну ракету Patriot на літак А-50 — це дуже хороший обмін, лише одну ракету Patriot".

Спецоперація ЗСУ проти літаків А-50 та Іл-22 ЗС РФ свідчить про три речі, впевнений генерал.

Росія так і не здобула перевагу у повітрі. Здатність сил ППО ЗСУ "отримувати максимум" з наданої зброї. Втрата А-50 зменшує можливості російської авіації.

Втім, Годжес визнав, що українцям також потрібен аналог А-50, коли ЗСУ отримає винищувачі F-16.

"Очевидно, що у них не буде А-50 чи чогось подібного, або системи АВАКС [АВАКС або Airborne Warning And Control System (AWACS) — система дальнього радіолокаційного виявлення США]. А все-таки вони повинні будуть якось це забезпечити".

Удар по літаках РФ — деталі

14 січня 2024 року стало відомо про можливе знищення літака дальньої радіолокаційної розвідки А-50 над Каспійським морем. Крім того, припускали пошкодження повітряного командного пункту Іл-22. За кілька годин від перших повідомлень головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив, що українські військові дійсно дістали ракетами до цілі, яка знаходилась за 160 км від лінії фронту. Чим саме вдарили по літаках, командувач не пояснив.

Пізніше експерти розглянули кілька варіантів розвитку подій. Серед іншого, припускали, що ЗСУ могли використати ЗРК Patriot — ризикнули підтягнути до лінії фронту, на мить увімкнути радар і після цього вистрелити по цілі. А-50 знищили одразу, а Іл-22 дотягнув до аеропорту у РФ: у мережі опублікували побиту хвостову частину літака.

Зазначимо, генерал Бен Годжес з перших днів повномасштабного вторгнення коментує події російсько-української війни. Наприклад, у листопаді 2023 року він заявив про надто малу кількість зброї, яку ЗСУ отримують від Заходу. У грудні 2021 року офіцер зауважив, що уряд США, можливо, сумнівається у здатності України перемогти. На його думку, має бути озвучена чітка впевненість, що перемога можлива.

Нагадуємо, 5 січня американський військовий наголосив, що Україна потребує ракет ATACMS і TAURUS: лише вони допоможуть перерізати логістичні шляхи ЗС РФ на окупованих територіях.