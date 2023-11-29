Чому США вигідна перемога України: експосол Макфол назвав чотири аргументи

Конгрес США має врахувати моральні і політичні аргументи та проголосувати за 60 млрд дол. для України, впевнений дипломат. Також він наголосив, що "ставки високі" і потрібно щось нарешті вирішити.

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Експосол США у РФ Майкл Макфол (2011-2014 рр.) привітав намір Конгресу проголосувати об'єднаний пакет допомоги, який президент США Джо Байден просив виділити Україні та Ізраїлю. На думку експосадовця, який бере активну участь у роботі "Санкційної групи Єрмака-Макфола", таке рішення дещо просигналізує Росії та Ірану. Зокрема, покаже, що американці розуміють тісний зв'язок воєн в Україні та в Ізраїлі. Про це експосол написав у своєму блозі на платформі Substack.

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Допомоги від США Україні поки вистачило лише для виживання, — генерал Годжес

Найперше Макфол зазначив, що рішення Конгресу має моральний аспект — це жест благодійності, а також демонстрація підтримки демократичних цінностей, міжнародного права і прав людини. Однак, крім морального аспекту, є чотири вагомих політичних аргументи, наголосив експосол.

По-перше, виділення коштів на підтримку України дополе зняти загрозу з боку Росії. А це, своєю чергою, зекономить гроші американців на захист Європи: туди не потрібно буде відправляти зброю та солдатів, будувати військові бази.

По-друге, програш Кремль примусить "задуматись" Пекін, який може планувати захопити Тайвань.

По-третє, завдяки перемозі України країни побачать, що США і далі спроможні підтримувати міжнародний порядок.

По-четверте, з'явиться можливість ще раз прорекламувати перевагу демократичних цінностей. На це, зокрема, також звернуть і в Росії, і в Білорусі, і в Китаї.

В останньому абзаці свого допису Макфол звернувся до Конгресу США — вказав, що наразі "ставки" дуже високі й вони мають прийняти важливе рішення.

"Ставки не могли бути вищими. Члени Конгресу, зробіть це! Ставки не можуть бути вищими. Члени Конгресу, виконайте це!", — резюмував експосол.

Допомога Україні — деталі підтримки США

Зазначимо, восени 2023 року президент Джо Байден запропонував Конгресу виділити 101 млрд дол. на фінансування низки задач. З цієї суми близько 60 млрд дол. мало піти на підтримку України і майже 20 млрд дол. — для Ізраїлю, який почав антитерористичну операцію проти ХАМАС у секторі Гази.

Пропозицію Байдена не прийняли через спротив депутатів Республіканської партії, повідомили ЗМІ. Через цей спротив двічі відкладались голосування на військовий бюджет США, також переобрали спікера.

Новообраний спікер, республіканець Майк Джонсон, спершу наполягав, що варто розділити усі пакети фінансування. Однак наприкінці листопада політик заявив, що голосування можливе. Згідно з попередніми прогнозами, прийняття рішення очікують до 24 грудня 2023 року.

Нагадуємо, група українських експертів відправила у Велику Британію звіт, у якому назвала фірми, що продають РФ компоненти для РЕБ. Між тим у ЄС планують накласти санкції на ще одну галузь економіки РФ: хочуть обмежити торгівлю алмазами.