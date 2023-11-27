Росія застосовує проти України системи РЕБ, створені з британських компонентів, — ЗМІ

Росіяни мають комплекси, здатні виявляти пуски безпілотників ЗСУ на полі бою, і потрібно вжити заходів, щоб такої техніки у них стало менше, зазначають дослідники.

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Україна передала Великій Британії результати розслідування про компоненти, які Росія використовує для виробництва комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Розслідувачі назвали британські компанії, чиї вироби купують росіяни, щоб потім застосувати у системах для війни в Україні. Про окремі деталі українського досьє ідеться у статті видання The Guardian.

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Журналісти видання отримали доступ до тексту звіту, який поширили серед урядовців країн, що запровадили санкції проти РФ. У документі вказано, що росіяни досі мають доступ до компонентів для будівництва сучасних комплексів РЕБ, внаслідок чого створюють "ефективні електронні системи". Автори дослідження пропонують підсилити санкції, щоб знизити можливості російського військово-промислового комплексу.

У звіті назвали компоненти, випущені трьома компаніями з Великої Британії та виявлені у комплексах РЕБ ЗС РФ:

транзистори, випущені компанією Semelab Ltd (офіс — в Сурреї, належить TT Electronic Group Holdings) і виявлені "в обладнанні для блокування радіокерованих пристроїв і зв’язку на полі бою";

джерела живлення, випущені компанією XP Power (офіс — в Сингапурі, котується на Британській фондовій біржі) і виявлені у мобільному радарі ближнього радіуса дії;

деталі системи пеленгації, випущені компанією Golledge Electronics (розташована в Сомерсеті).

Автори звіту вказали, що комплекси РЕБ призначені не лише для створення перешкод на полі бою, а й для виявлення пусків українських БПЛА. Також перелічили російські компанії, які випускають таке обладнання: НВО "Стріла", НДП "Протек", концерн "Радіоелектронні технології": наголошується, що не усі підприємства потрапили під санкції.

Британські компанії, про які згадується у звіті, запевняють, що не продають до РФ свою продукцію, однак українські автори досьє вказують, що компоненти все ж потрапляють на підприємства російського ВПК. Тому Україна пропонує створити спеціальну базу даних, у якій будуть перелічені компоненти для російських комплексів РЕБ, ідеться у статті The Guardian.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний згадував про важливість комплексів РЕБ, які діють на лінії фронту.Генерал визнав, що Росія мала багато часу, щоб створити кілька ефективних пристроїв, і наголосив, що Україні потрібно наростити свою спроможність у цьому напрямку.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про інші види зброї, які досі має можливість випускати Росія. Зокрема, 23 листопада стало відомо про використання у бойових діях винищувача 4+ покоління МіГ-35. Крім того, 7 листопада аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль, всупереч санкціям, зміг наростити випуск високоточних далекобійних ракет.