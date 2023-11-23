"Не помічає" ППО: у РФ повідомили про успішне застосування МіГ-35 на війні в Україні, — ЗМІ

Експерти зауважили, що завод-виробник намагається відшукати закордонних замовників для винищувача МіГ-35. При цьому ЗМІ вказали, що літак бере участь у бойових діях, хоч випробування ще не завершені.

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Багатоцільовий винищувач МіГ-35 проходить останні випробування в умовах реальних боїв в Україні. При цьому він показує характеристики, які начебто подобаються закордонним компаніям, які хотіли б його купити. Про це заявив генеральний конструктор "Об'єднаної авіабудівної корпорації" (ОАК) Росії Сергій Коротков. Коментар генконструктора ОАК щодо МіГ-35 опублікувало агентство "РИА Новости".

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Коротков заявив, що у зв'язку з ситуацією на війні в Україні прийнято рішення про використання у бойових умовах винищувача, який ще проходить випробування. Зазначив, що "машина бере участь в усіх операція, які проводяться".

Коли випробування завершаться, то Міноборони РФ прийме рішення щодо серійного випуску бойового літака МіГ-35, сказав інженер. Також пояснив, що закордонні покупці задоволені характеристиками винищувача і готові його купити.

РосЗМІ "РИА Новости" назвало деякі характеристики МіГ-35. Зокрема, винищувач має "понижену радіолокаційну помітність", обладнаний радіолокаційною станцією з фазованою антенною решіткою, нашоломною системою цілевказування, новим більш потужним двигуном та "можливість виконування ролі танкера". Також наголошують, що він здатен працювати "в зонах озброєних конфліктів високої інтенсивності в умовах насиченої ППО".

Винищувач МіГ-35 — особливості

Експерти порталу Defence Express зауважили певні особливості лаконічного повідомлення росЗМІ і додали деталей щодо МіГ-35.

По-перше, Коротков не деталізував, які саме завдання виконує літак покоління 4+ на війні в Україні. Крім того, росіяни досі ніде не повихвалялись, яку саме зброю він має. Є загальна інформація — про керовані авіаракети типів "повітря-повітря" та "повітря-земля", авіабомби, некеровані ракети і бомби.

По-друге, перший екземпляр МіГ-35 випустили у 2018 році. До 2023 року вдалось випустити лише шість одиниць, кожна з яких коштує 45 млн дол.

По-третє, експерти припустили, які ж саме країни можуть бути "закордонними експортерами". Вказали, що це може бути або Аргентина, або Індія.

Зазначимо, у листопаді росЗМІ публікували низку повідомлень, в яких розповідали про новітнє озброєння, яке випускається для ЗС РФ. Зокрема, повідомили про п'ять надсучасних підводних човнів, які незабаром надійдуть до ВМС Росії. Крім того, Міноборони РФ відвітувало про отримання кількох військових кораблів, які почали виконання завдань у 2023 році. 23 листопада заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв відвідав індустріальний парк під Москвою, де будуть випускати військові дрони.

Нагадуємо, експерт пояснив, чи здатна Росія мобілізувати 7 млн чоловіків до ЗС РФ. Наголосив, що, на його думку, це міф. Між тим голова зовнішньої розвідки України заявив, що Путін зупиниться тільки тоді, коли захопить всю територію країни.