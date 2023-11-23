"Путіну потрібно стільки території України, скільки зможе", — голова зовнішньої розвідки

В Росії достатньо ресурсів, щоб вести війну проти України упродовж тривалого періоду. А українські внутрішні ресурси, як вважає Путін, "наближаються до повного вичерпання", і Захід навряд чи допоможе.

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Цілі очільника Кремля Володимира Путіна щодо України не змінилися. Йому потрібно стільки її території, скільки він зможе отримати, адже "для росіян йдеться про возвращение исконно русских земель". Про це сказав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко у своїй колонці для порталу "Інтерфакс-Україна".

Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести її стільки скільки треба. РФ вже зараз закладає чинник так званої "СВО" в плани на мобілізацію 2024-2025 років.

За словами Литвиненка, Кремль вважає, що має достатньо ресурсів (військово-технічних, економічних та людських) для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання".

Що в Кремлі вважають ключами до виграшу у війні в Україні

Голова Служби зовнішньої розвідки назвав стратегію Москви щодо ведення війни проти України.

Дестабілізація ситуації

"З подачі ФСБ РФ (яке вважає поточну стратегію з підриву західної воєнної, економічної та політичної допомоги малоефективною) Кремль планує скорегувати стратегію. Ключ до виграшу РФ — внутрішня дестабілізація в Україні.

Війна на виснаження

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко вважає, що Росія налаштована воювати "стільки, скільки треба", а війна увійшла у стадію виснаження.

Підрив української економіки та якості життя

На думку Литвиненка, РФ сконцентрується на трьох завданнях щодо України: фронт, підрив інфраструктури і підрив суспільної єдності.

"Тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки; підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових ("лише вони можуть навести лад")", — додав Литвиненко.

Литвиненко також вважає, що росіянам байдуже, хто прийде до влади в Україні після чинного керівництва, але вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос.

Відсутність допомоги Заходу

За задумом Кремля, Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде на Росію з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни.

"Так, чи приблизно так, думають і планують у Кремлі. Обізнаний – це озброєний. Україна б’ється за свою свободу і свободу всіх націй світу. Вільні люди переможуть рабів", — додав Литвиненко.

Нагадаємо, під час саміту G20 президент РФ Володимир Путін повторив звичний кремлівський наратив про нібито розв'язану Україною війну на Донбасі. І спробував пов'язати події в Україні зі "знищенням цивільного населення в Палестині, в Секторі Гази".

Також повідомлялося, що Путін не поспішає оголошувати загальну мобілізацію, тому що пам'ятає історію війни в Афганістані, коли, за словами журналістів, домогтися виведення військ багато в чому вдалося завдяки діяльності солдатських матерів.