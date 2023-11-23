"Путину нужно столько территории Украины, сколько сможет забрать", — глава внешней разведки

У России достаточно ресурсов, чтобы вести войну против Украины в течение длительного периода. А украинские внутренние ресурсы, как считает Путин, "приближаются к полному исчерпанию", и Запад вряд ли поможет.

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Цели главы Кремля Владимира Путина в отношении Украины не изменились. Ему нужно столько ее территории, сколько он сможет получить, ведь "для россиян речь идет о возвращении исконно русских земель". Об этом сказал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в своей колонке для портала "Интерфакс-Украина".

Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что Кремль готов вести ее столько сколько надо. РФ уже сейчас закладывает фактор так называемой "СВО" в планы на мобилизацию 2024-2025 годов.

По словам Литвиненко, Кремль считает, что имеет достаточно ресурсов (военно-технических, экономических и человеческих) для боевых действий с Украиной на текущем уровне еще в течение длительного периода. В то же время в Москве убеждены, что внутренние ресурсы Украины якобы "приближаются к полному исчерпанию".

Что в Кремле считают ключами к выигрышу в войне в Украине

Глава Службы внешней разведки назвал стратегию Москвы по ведению войны против Украины.

Дестабилизация ситуации

"С подачи ФСБ РФ (которое считает текущую стратегию по подрыву западной военной, экономической и политической помощи малоэффективной) Кремль планирует скорректировать стратегию. Ключ к выигрышу РФ — внутренняя дестабилизация в Украине.

Война на истощение

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко считает, что Россия настроена воевать "столько, сколько надо", а война вошла в стадию истощения.

Подрыв украинской экономики и качества жизни

По мнению Литвиненко, РФ сконцентрируется на трех задачах в отношении Украины: фронт, подрыв инфраструктуры и подрыв общественного единства.

"Давление по всей линии фронта с захватом отдельных, политически и медийно важных точек, в частности Авдеевки; подрыв общественного единства через подпитку амбиций и провоцирование военных ("только они могут навести порядок")", — добавил Литвиненко.

Литвиненко также считает, что россиянам безразлично, кто придет к власти в Украине после действующего руководства, но они убеждены, что кто бы это ни был, он не сможет овладеть ситуацией, а Украина погрузится в хаос.

Отсутствие помощи Запада

По замыслу Кремля, Запад не только приостановит помощь, но и выйдет на Россию с предложениями о срочных переговорах и приостановлении войны.

"Так, или примерно так, думают и планируют в Кремле. Осведомленный — это вооруженный. Украина бьется за свою свободу и свободу всех наций мира. Свободные люди победят рабов", — добавил Литвиненко.

Напомним, во время саммита G20 президент РФ Владимир Путин повторил привычный кремлевский нарратив о якобы развязанной Украиной войне на Донбассе. И попытался связать события в Украине с "уничтожением гражданского населения в Палестине, в Секторе Газа".

Также сообщалось, что Путин не спешит объявлять всеобщую мобилизацию, потому что помнит историю войны в Афганистане, когда, по словам журналистов, добиться вывода войск во многом удалось благодаря деятельности солдатских матерей.