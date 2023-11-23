Повернення немає: голова Служби зовнішньої розвідки України описав плани Путіна щодо війни

Олександр Литвиненко вважає, що Кремль поставив перед собою 4 завдання, щоб повернути нібито "історичні російські землі" і відновити "Імперію". Це стосується не тільки України, а й інших країн.

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Президент РФ Володимир Путін вважає, що РФ пройшла точку неповернення у відносинах із Заходом. Кремль може або тріумфально перемогти Україну, або нищівно програти. Про це у статті для"Інтерфакс-Україна" написав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

За його словами, президент РФ вважає, що повернути Україну та інші нібито "історичні російські землі" можна лише в рамках глобального перерозподілу світу, на що піде від 10 до 15 років. Цей процес супроводжуватиметься конфліктами різного масштабу та інтенсивності. Можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї.

"Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для РФ, що фактично веде світову війну зі США і Заходом у цілому", — написав Литвиненко.

Росія намагається вирішити 4 глобальні завдання

Також у статті йдеться, що Кремль поставив перед собою 4 завдання:

1-ше завдання полягає в тому, щоб забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення та економіку, збільшити виробництво озброєння і техніки. У 2026 році обсяги військового виробництва в РФ мають підтримувати масштабні бойові дії високої інтенсивності, а у 2028 році мають відновитися на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну.

2-ге завдання, яке стоїть перед Кремлем, — це формування альтернативи Заходу. Йдеться про коаліцію країн "більшості". Це формат "Глобального Півдня+", який просуватиме альтернативні політичні, економічні ціннісні моделі. Для цього Кремль хоче зламати волю Заходу, щоб показати, що він лише ще один регіон. Для цього буде використовуватися ядерний шантаж, посилення військового потенціалу. Для Путіна боротьба із Заходом має ціннісний характер.

3-тє завдання — підготуватися до агресії проти інших країн. Кремль вважає своїм пріоритетом Молдову, країни Балтії, а також усі держави, які раніше були західними регіонами СРСР. Як привід обрано порушення прав російськомовних. РФ відправляє в держави, які її цікавлять, дипломатів-шпигунів, щоб потім створювати там бізнеси та інше. Кремль готує підривну інфраструктуру.

4-те завдання Росії — роздмухати конфлікти на Близькому Сході, в Африці, а також на Балканах. Так, у РФ уже формують "експедиційний корпус", який складається із залишків ПВК "Вагнер", а також агентів ФСБ та інших спецслужб. Москва вже має підхід, коли дії її найманців координуються з агентурою в місцевій владі. Росіяни прагнуть скористатися послабленням позицій Заходу в Африці.

Плани Путіна на війну проти України

Литвиненко пише, що цілі Кремля щодо війни проти України не змінилися. Так, РФ хоче отримати стільки території, скільки можливо. Для росіян тут ідеться про повернення "споконвічно російських" земель.

"Війна увійшла в стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що кремль готовий вести війну стільки, скільки треба", — написав голова Служби зовнішньої розвідки України.

Він також зазначив, що Москва вважає, що у неї є достатньо ресурсів, щоб продовжувати бойові дії в Україні ще довго. Водночас, Кремль упевнений, що внутрішні ресурси України нібито вже наближаються до кінця.

У статті йдеться, що Росія вважає, що ключ до перемоги — це внутрішня дестабілізація в Україні. Для цього також виділено 3 завдання. Серед них:

Тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і важливих для інформаційного простору об'єктів.

Знищення критичної інфраструктури зниження якості життя українців.

Підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових ("тільки вони можуть навести порядок"), опозиційних політичних сил ("тільки вони гідні керувати Україною").

Кремль вважає, як пише Литвиненко, що в Україні має сформуватися критична маса незадоволених людей, які будуть активно висловлювати невдоволення чинною владою. Москва вважає, що хто б не прийшов після теперішнього керівництва країни, він не зможе оволодіти ситуацією і тоді в Україні почнеться хаос.

Тоді, як ідеться в матеріалі, Захід призупинить допомогу і навіть вийде до РФ із пропозицією терміново провести переговори.

"Так, чи приблизно так, думають і планують у Кремлі. Обізнаний — це озброєний. Україна бореться за свою свободу і свободу всіх націй світу. Вільні люди переможуть рабів", — написав голова Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, що військовий аналітик і полковник ЗСУ Петро Черник розповів, для чого Путіну потрібен схід України. За його словами, президент Росії віддав окупантам наказ захопити два українські регіони і це план мінімум. Зараз Кремль хоче домогтися позитиву напередодні виборів.