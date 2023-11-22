"Можуть здивувати": Путін відзначився новими заявами про війну в Україні, — ЗМІ

Журналісти нагадали, що президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що готовий до переговорів. Проте аналітики вважають, що насправді він навряд чи це зробить до результатів виборів у США.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін під час виступу на саміті G20 зробив нову заяву про війну в Україні. Він згадав про "переговори", зазначивши, що Кремль від них "не відмовлявся", повідомляє Sky News.

Виступаючи з відеозв'язку, російський лідер не зміг обійти тему війни проти України, яку розв'язала РФ.

"У коментарях, які можуть викликати здивування, російський президент заявив, що нам слід подумати про те, як зупинити війну в Україні, оскільки це є "трагедія", — йдеться у публікації.

"Військові дії — це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей та країни в цілому. Безумовно, ми повинні думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною", — заявив Путін.

Журналісти нагадали, що Путін неодноразово заявляв, що готовий до переговорів. Проте аналітики вважають, що насправді він навряд чи це зробить до результатів виборів у США. Це пов'язано з тим, що президентські вибори 2024 року можуть вплинути на підтримку України Заходом, оскільки багато хто очікує, що Дональд Трамп, який різко критикував підтримку Києва, виграє номінацію від республіканської партії.

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Аналізуючи виступ Путіна, журналісти зазначили, що західні аналітики, як і раніше, скептично ставляться до подібних заяв російського президента, який не виявляє жодних ознак готовності до переговорів: "Україна хоче відновити свою повну територіальну цілісність і повністю витіснити Росію з країни. Для Росії ухвалення цього рішення розглядатиметься як капітуляція, і вона навряд чи віддасть нині окуповані території, особливо Крим, який вона незаконно анексувала у 2014 році”.

Раніше повідомлялося, що тупикова ситуація на фронті в Україні може тривати ще рік. Про це пише американський політолог Ян Бреммер, головний редактор газети Time, у колонці видання. На його думку, Путін чекає, якою буде подальша підтримка Заходом України і якими будуть результати президентських виборів у США у 2024 році. А тим часом він посилатиме нових рекрутів на війну.