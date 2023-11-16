"Ясна і послідовна": зустріч Сі та Байдена не змінила позицію Китаю щодо України, — МЗС КНР

Представник МЗС Китаю заявила, що Пекін стоїть на боці справедливості і виступає за переговори про мир.

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Переговори президента США Джо Байдена і лідера КНР Сі Цзіньпіна не змінили ставлення Китаю до війни, яку веде Російська Федерація проти України. Китай "як і раніше прихильний сприянню переговорам про мир і деескалацію". Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Мао Ніна 16 листопада під час пресконференції.

На запитання, чи прозвучало під час переговорів лідерів двох країн "щось нове" про позицію Китаю щодо війни РФ проти України та війни ХАМАС проти Ізраїлю, Мао Нін відповіла: "Дійсно, два президенти обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, які становлять загальний інтерес, включно з українською кризою та палестино-ізраїльським конфліктом. Позиція Китаю з обох питань ясна і послідовна. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості і, як і раніше, прихильні сприянню переговорам про мир і деескалацію".

Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна

16 листопада президент США Джо Байден уперше за рік зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Байден зустрів свого китайського колегу Сі Цзіньпіна перед самітом у Каліфорнії.

"Відносини Китаю і США — найважливіші двосторонні відносини у світі — слід розглядати в ширшому контексті глобальних трансформацій, що прискорюються", — сказав Сі Цзіньпін Джо Байдену.

Зі свого боку, Джо Байден сказав: "Пане президенте, ми давно знаємо один одного. Ми не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були щирими, прямими і корисними".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що зустріч між президентом США Джо Байденом і лідером Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном не здатна розв'язати всі глобальні проблеми між країнами, включно з тими, які пов'язані з Україною. Відмінності в позиціях і відсутність взаємної довіри між політиками створюють надто велику прірву для повного врегулювання ситуації. Однак, незважаючи на основні розбіжності в підходах між Заходом і Китаєм щодо конфлікту між Україною і Росією, обидві сторони виявляють інтерес до "контрольованості" подій.

Нагадаємо, що у Байдена і Сі з'явився спільний ворог: Трамп може об'єднати непримиренних суперників.

Також повідомлялося, що Сі Цзіньпін приїхав до США вперше за останні шість років.