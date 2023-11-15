Сі Цзіньпін прибув у США вперше за 6 років: із якою метою та з ким зустрінеться (відео)

США планують використати зустріч для пом'якшення відносин між країнами. Водночас китайський очільник Сі Цзіньпін, як повідомляють західні експерти, перебуває у вразливішій позиції на тлі економічних проблем у його країні.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за шість років прибув у США. Він приземлився в Сан-Франциско, де найближчим часом зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а потім візьме участь у річному саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це пише ВВС.

Зустріч Сі Цзіньпіна з Байденом стане першою особистою розмовою керівників двох країн у 2023 році, і США сподіваються використати її для пом’якшення напруженості у відносинах.

На що очікувати від зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

На тлі млявості китайської економіки, особливо після пандемії коронавірусу, ринок нерухомості КНР, який колись був ключовим рушієм зростання, зараз загруз у кредитній кризі, посилюючи внутрішню "боргову бомбу" Китаю. Тож це стане "важливим фактором" у переговорах Сі та Байдена.

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Економічні відносини й технології

"Вони (переговори очільників — ред.) посилять бажання стабілізувати економічні, торговельні й інвестиційні відносини зі США", — висловив думку щодо переговорів доцент сінгапурської Школи міжнародних відносин С. Раджаратнам Лі Мінцзян.

Фахівець також вважає, що Сі Цзіньпін захоче отримати запевнення від Джо Байдена, що США не розширюватимуть торговельну війну чи технологічне суперництво, а також не вживатимуть додаткових заходів для економічної блокади.

"Пекін голосно скаржився на те, що США запровадили тарифи на китайський імпорт, занесли китайські компанії до чорного списку й обмежили доступ Китаю до передових технологій виробництва мікросхем. Той факт, що вони зустрічаються в Сан-Франциско, батьківщині технологій — Силіконової долини та провідних світових технологічних компаній, не залишиться без уваги для двох лідерів", — каже фахівець.

Також існує припущення, що лідери США та КНР оголосять робочу групу для обговорення штучного інтелекту, який, як повідомляється, китайці сподіваються використати, щоб переконати американців не продовжувати обмеження США на експорт технологій.

Питання Тайваню

У зв’язку з виборами в Тайвані, які можуть невдовзі стати черговою гарячою точкою на мапі, китайські чиновники чітко дали зрозуміти, що хочуть, аби США уникали підтримки незалежності Тайваню. Але США неодноразово наголошували на зворотньому.

"Поки Тайвань залишається ризикованою темою для обох країн", — сказав фахівець.

Санкції

Перш за все, Сполучені Штати прагнуть припинити постачання з КНР у США фентанілу — синтетичного опіоїдного анальгетика, з торговцями яким зараз поселенно бореться адміністрація президента Джо Байдена, тож оголосила про санкції проти китайських фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом і розповсюдженням цього препарату.

"Глобальний ланцюжок постачання фентанілу, який призводить до смерті тисяч людей, часто починається з хімічних компаній у Китаї. Тож американські офіційні особи прагнуть налагодити співпрацю з Китаєм для припинення незаконної торгівлі фентанілом у США — і вже є повідомлення, що китайці погодяться на це", — йдеться в матеріалі ВВС.

Нагадаємо, 15 листопада вранці лідер Китаю планує зустріч із президентом США Джо Байденом, а потім візьме участь у річному саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

"Розмова ще не відбулася, і я не хочу бути попереду подій. Я думаю, вони, безумовно, обговорять, що відбувається в Україні, і президент чітко дасть зрозуміти, що ми продовжимо підтримувати Україну проти російської агресії", — заявив Координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки Джон Кірбі.

Водночас опитані Фокусом експерти зазначають, що не варто чекати, що за результатами переговорів Байдена та Сі буде зроблено якісь публічні заяви, які дадуть можливість зрозуміти їхні наслідки.