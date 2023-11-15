Си Цзиньпин прибыл в США впервые за 6 лет: с какой целью и с кем встретится (видео)

США планируют использовать встречу для смягчения отношений между странами. В то же время китайский глава Си Цзиньпин, как сообщают западные эксперты, находится в более уязвимой позиции на фоне экономических проблем в своей стране.

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Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США. Он приземлился в Сан-Франциско, где в ближайшее время встретится с президентом США Джо Байденом, а затем примет участие в годовом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом пишет ВВС.

Встреча Си Цзиньпина с Байденом станет первым личным разговором руководителей двух стран в 2023 году, и США надеются использовать ее для смягчения напряженности в отношениях.

Чего ожидать от встречи Байдена и Си Цзиньпина

На фоне вялости китайской экономики, особенно после пандемии коронавируса, рынок недвижимости КНР, который когда-то был ключевым двигателем роста, сейчас погряз в кредитном кризисе, усиливая внутреннюю "долговую бомбу" Китая. Поэтому это станет "важным фактором" в переговорах Си и Байдена.

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Экономические отношения и технологии

"Они (переговоры руководителей — ред.) усилят желание стабилизировать экономические, торговые и инвестиционные отношения с США", — высказал мнение о переговорах доцент сингапурской Школы международных отношений С. Раджаратнам Ли Минцзян.

Специалист также считает, что Си Цзиньпин захочет получить заверения от Джо Байдена, что США не будут расширять торговую войну или технологическое соперничество, а также не будут принимать дополнительные меры для экономической блокады.

"Пекин громко жаловался на то, что США ввели тарифы на китайский импорт, занесли китайские компании в черный список и ограничили доступ Китая к передовым технологиям производства микросхем. Тот факт, что они встречаются в Сан-Франциско, родине технологий — Силиконовой долины и ведущих мировых технологических компаний, не останется без внимания для двух лидеров", — говорит специалист.

Также существует предположение, что лидеры США и КНР объявят рабочую группу для обсуждения искусственного интеллекта, который, как сообщается, китайцы надеются использовать, чтобы убедить американцев не продолжать ограничения США на экспорт технологий.

Вопрос Тайваня

В связи с выборами в Тайване, которые могут вскоре стать очередной горячей точкой на карте, китайские чиновники четко дали понять, что хотят, чтобы США избегали поддержки независимости Тайваня. Но США неоднократно подчеркивали обратное.

"Пока Тайвань остается рискованной темой для обеих стран", — сказал специалист.

Санкции

Прежде всего Соединенные Штаты стремятся прекратить поставки из КНР в США фентанила — синтетического опиоидного анальгетика, с торговцами которым сейчас поселенно борется администрация президента Джо Байдена, поэтому объявила о санкциях против китайских физических и юридических лиц, связанных с производством и распространением этого препарата.

"Глобальная цепь поставок фентанила, который приводит к смерти тысяч людей, часто начинается с химических компаний в Китае. Поэтому американские официальные лица стремятся наладить сотрудничество с Китаем для прекращения незаконной торговли фентанилом в США — и уже есть сообщения, что китайцы согласятся на это", — говорится в материале ВВС.

Напомним, 15 ноября утром лидер Китая планирует встречу с президентом США Джо Байденом, а затем примет участие в годовом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Разговор еще не состоялся, и я не хочу быть впереди событий. Я думаю, они, безусловно, обсудят, что происходит в Украине, и президент четко даст понять, что мы продолжим поддерживать Украину против российской агрессии", — заявил Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности Джон Кирби.

Между тем опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что не стоит ждать, что по результатам переговоров Байдена и Си будут сделаны какие-то публичные заявления, которые дадут возможность понять их последствия.