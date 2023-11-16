"Змушують Зеленського почати переговори": патова ситуація в Україні триватиме ще рік, — Times

На думку головного редактора видання Яна Бреммера, Путін чекає, якою буде подальша підтримка Заходом України і якими будуть результати президентських виборів у США 2024 року. А тим часом він посилатиме нових рекрутів на війну.

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Тупикова ситуація на фронті в Україні може тривати ще рік. Про це пише американський політолог Ян Бреммер, головний редактор газети Time, у колонці видання.

На думку Бреммера, ситуація в Україні завмерла на місці і, здається, так буде й надалі принаймні рік. Усе виглядає на користь Володимира Путіна. Контрнаступ з боку України практично застряг, що викликає занепокоєння на Заході. Сумніви зростають: американські та європейські платники податків фінансують ситуацію в глухому куті, яка коштує дедалі дорожче.

При цьому головний редактор Time вказує, що російські контратаки не принесли значних результатів, але укріплені війська Росії продовжують тримати під контролем приблизно 18% території України, витримуючи удари українських сил.

Росія цього року збільшила обсяг ракетних ударів і виробництво ракет і боєприпасів всередині країни. Це підтримується матеріальною допомогою від Північної Кореї та збільшенням постачання безпілотників з боку Ірану.

Західні лідери, скромно, але попереджають президента України Володимира Зеленського, що час не на його боці. Навіть при сварках у Вашингтоні щодо фінансування, американська допомога швидше за все збільшиться, вважає Бреммер. Байдену вдасться отримати підтримку від Конгресу для військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів. Однак невизначеність з приводу майбутньої американської підтримки збільшується.

Бреммер зазначає, що Путін, ймовірно, радіє наслідкам конфлікту Ізраїлю з ХАМАС. США і Європа залучені в Газу, що ускладнює їхню внутрішню політику. Допомога, яка могла бути відправлена в Україну, спрямовується на Ізраїль і гуманітарну допомогу палестинському населенню. Перепалка між західними урядами також погіршує ситуацію.

"Війна в Газі також допомагає Росії стверджувати, що Америкою керують неоколоніалістські лицеміри, які виголошують праведні промови про права людини в Україні і при цьому схвалюють напад Ізраїлю на палестинців, які не можуть врятуватися втечею, як це зробили українці", — пише Бреммер.

При цьому він вказує, що Захід намагається змусити Зеленського почати переговори з Путіним, однак вмовляння поки що не приносять результатів. Президент України не може запропонувати поступки, які були б прийнятні, особливо після загибелі десятків тисяч солдатів за захоплену територію.

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"Це особливо актуально в умовах, коли інші голоси знаходять підтримку в української громадськості — див. нещодавні публічні коментарі Валерія Залужного, вищого військового командира України, — і коли на нього чинять дедалі більший тиск, щоб примусити його відмовитися від своїх заперечень проти проведення виборів у воєнний час у 2024 році", — ідеться в публікації.

Що може дати Захід Україні в обмін на переговори з Путіним

Бреммер загадується над питанням — які можуть бути пропозиції Заходу Зеленському, щоб він почав переговори з Путіним? І тут же на нього відповідає: "З економічного погляду, Захід міг би пообіцяти профінансувати повне відновлення країни, зокрема шляхом вилучення заморожених активів Росії. Європейський союз міг би пообіцяти (у перспективі) вступ до ЄС. З точки зору безпеки, НАТО може запропонувати повне членство із супутніми гарантіями захисту".

Крім того, США можуть відправити Україні більш сучасне озброєння 2024 року, а лідери країн НАТО можуть скористатися самітом, присвяченим 75-річчю України наступного липня, для ухвалення певних зобов'язань щодо майбутнього членства України.

"Однак що станеться, якщо Дональд Трамп переможе на виборах? Як це відіб'ється на зобов'язаннях НАТО або на майбутньому самої організації? На ці питання ніхто не може дати однозначну відповідь", — пише Бреммер.

Путін, усвідомлюючи це, не прагне пропонувати будь-які переконливі поступки, які, на думку Зеленського, він міг би собі дозволити прийняти, зазначає він. Президенту Росії набагато простіше закликати нових рекрутів в армію для участі у військових діях. Він також може почекати та побачити, як розвинеться підтримка з боку Заходу і що вирішать американські виборці наступного року.

"Усвідомлюючи все це, Зеленський не має стимулу пропонувати будь-що, що, як він знає, буде сприйнято Путіним як ознака слабкості", — додає Бреммер.

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