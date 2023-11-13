"Зіштовхнеться з реальністю": Україна має готуватися до угоди з РФ, — The Washington Post

Захід може підтримати Україну, щоб вона почала переговори на вигідніших умовах, вказала редакція західного ЗМІ. Є шанс, що в такому випадку країна врятується та стане "квітучою європейською державою".

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На сьогодні Україна опинилася в ситуації, яка її підштовхує до початку мирних переговорів із Кремлем. ЗСУ досягнули паритету на лінії фронту зі ЗС РФ, водночас країни Заходу не надають українцям додаткових можливостей, що здобути відчутну перевагу над ворогом. Події, які останніми днями розгорнулися навколо російсько-української війни, проаналізувало видання The Washington Post.

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Видання WP розмістило редакційну статтю, в якій перелічили події, що стосуються війни в Україні. Після цього зробили висновок, що Захід має час підтримати Київ, щоб почати переговори з Москвою на вигідніших умовах. Подібні дії "збережуть шанс України вижити й розвиватися як квітуча європейська демократія, а не васал Кремля".

Почали зі статті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у якій він говорив про потребу в технологічній перевазі — вона потрібна, щоб не допустити позиційної війни. Також згадали про заяву президента України Володимира Зеленського, у якій він висловив впевненість у майбутніх перемогах Сил оборони.

Водночас журналісти визнали успіхи України. По-перше, вона змогла забезпечити роботу зернового коридора, використавши для цього безпілотники. По-друге, масово знищує бронемашини та живу силу ЗС РФ на лінії фронту. Зокрема, під час боїв під Авдіївкою в деякі дні росіяни втрачали більш ніж 900 осіб, згадали в статті WP.

Однак є певні проблеми в політиці партнера України — США, зазначено в редакційному матеріалі. Американські політики, очолювані президентом Джо Байденом, не поспішають надавати потрібну ЗСУ зброю, бо "побоюються ескалації". Є затримка з виділенням нового пакету фінансування на наступний рік: йому опираються в Палаті представників, хоча в Конгресі погоджуються, що гроші потрібно надати.

Ще одна проблема — те, як вдало Росія на другому році війни обходить санкції, накладені світовою спільнотою. Зокрема, і далі продовжується активна торгівлі нафтою, і це дає достатньо грошей, щоб і далі воювати в Україні, пояснили у WP. Наприклад, у 2024 році видатки російського бюджету на армію зростуть ще на 70%.

У редакційній статті The Washington Post підсумували, що Україні незабаром має "зіткнутися з реальністю" й бути готовою до мирних переговорів із РФ. Момент для них ще не настав. Однак є час, щоб Захід надав додаткові ресурси для кращих позицій для спілкування з Кремлем.

"Ця точка ще не досягнута, але Захід має дати Україні важелі впливу для досягнення найкращої з можливих угод, якщо прийде час", — сказали в матеріалі WP.

Мирні переговори з РФ — деталі

Експерт Defence Express Ігор Киричевський проаналізував ставлення РФ до можливих мирних переговорів із Україною. На його думку, росіяни розглядають подібну ситуацію не як поразку, а як шанс вчиняти "акти насильства".

Український уряд протягом останніх кількох місяців провів три мирні саміти з представниками більш ніж 60 країн. Саміти відбулися в Данії, ОАЕ та на Мальті. До участі запрошували й Китай, який проігнорував останнє запрошення.

Щодо четвертого мирного саміту, який хотіла б провести Україна, є проблема, пов'язана з подіями в Ізраїлі. Експерти зауважили, що війна проти палестинських терористів ХАМАСу зробила проведення цього зібрання "сумнівним".

Нагадуємо, раніше Фокус аналізував можливість мирних переговрів, до яких Захід може підштовхувати Україну. Аналітики вказували, наразі існує єдина пропозиція щодо миру — це "Формула миру" президента Зеленського. Водночас Росія пропонує визнати, що вона перемогла, — про це заявив президент РФ Володимир Путін під час візиту до Китаю у вересні 2023 року.