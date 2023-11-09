Війна в Ізраїлі підриває сподівання України на мирний саміт, — The Wall Street Journal

На думку західних журналістів, Україна втратила підтримку Саудівської Аравії, яку розглядали як авторитетного посередника для перемовин. Причина втрати — події в Ізраїлі, де відбувається війна з ісламськими терористами.

Related video

Протягом найближчих місяців за ініціативи України мав відбутись мирний саміт, на якому обговорили б різні можливості щодо закінчення війни з РФ. Однак через війну в Ізраїлі низка країн, важливих для перемовин, перемкнули свою увагу на нові виклики. Про це ідеться у статті, опублікованій виданням The Wall Street Journal.

Важливо

Ні війни, ні миру. Чому на Заході підняли тему мирних переговорів з Москвою

Видання зауважило низку проблем, які постали перед українським урядом у зв'язку з подіями в Ізраїлі. Через нові обставини журналісти сумніваються, що протягом найближчих місяців відбудеться авторитетний міжнародний захід щодо миру в Україні.

"Зараз це виглядає малоймовірним, так вважають дипломати", — пише WSJ.

Мирному саміту, на думку авторів статті, заважають наступні проблеми, :

нездатність політиків займатись кількома проблемами одночасно — наприклад, зараз вони зосереджені на питанні війни в Ізраїлі та на звільненні заручників, захоплених терористами ХАМАС;

виникло тертя через позицію США-ЄС та позицію Саудівської Аравії і Південно-Африканської республіки. Між тим ці дві країни розглядались як посередники для мирних перемовин;

Росія (завжди ігнорувала мирні саміти України) та Китай (зігнорував саміт на Мальті) наполягають на начебто "подвійному підході" Заходу до подій в Ізраїлі та в Україні. Таким чином вони впливають на країни, які обирають майбутню позицію, — Індію, Південну Африку, Бразилію та "десятки інших країн", вказали WSJ.

Втім медіа вказує, що "мирні переговори на рівні офіційних осіб триватимуть". Зокрема, європейські політики вважають, що цей процес є корисним "для побудови дипломатичних зв’язків та для врівноваження дипломатичних ініціатив інших країн, таких як Китай, менш відданих справі України".

Зазначимо, на Мальті 28 жовтня відбувся мирний саміт, до якого долучили більш як 60 країн. Перед учасниками саміту виступив президент України Володимир Зеленський, який нагадав про Формулу миру, запропоновану навесні 2023 року.

Нагадуємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак висловився щодо відносин Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Чиновник впевнений, що вони мають однакові позиції щодо війни РФ. Водночас у ЗМІ опублікували два матеріали, які висвітлили погляди обох посадовців. Зокрема, Зеленський переконаний на спроможності України перемогти вже зараз, тоді як Залужний пропонує спершу здійснити "технологічний прорив".