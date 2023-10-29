"Готуємося до важливих кроків": Зеленський розповів про підсумки саміту на Мальті (відео)

За словами президента, Україна готується до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в листопаді Україна отримає додаткову військову допомогу. Про це він сказав в своєму вечірньому зверненні 29 жовтня за підсумками саміту на Мальті.

За його словами, під час зустрічі на Мальті обговорювали формулу миру в Україні. Зокрема, погодили заяву співголів саміту.

Важливо

Саміт на Мальті: до процесів щодо Формули миру долучилися 66 країн, — Зеленський (відео)

"Це правильний сигнал. Що б не відбувалося у світі, головне — це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це — єднання заради справедливості для України та всіх країн і народів, які можуть зазнати агресії", — сказав президент.

Він додав, що в листопаді-грудні в Україні відбудуться важливі події.

"Уже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад і грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що цими вихідними, 28 та 29 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч щодо української "формули миру" на рівні політичних радників.

Раніше повідомлялося, що на саміті в Брюсселі досягнуто першого компромісу після нападу на Ізраїль.