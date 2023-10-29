"Готовимся к важным шагам": Зеленский рассказал об итогах саммита на Мальте (видео)

По словам президента, Украина готовится к важным шагам, которые запланированы на первые недели ноября.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ноябре Украина получит дополнительную военную помощь. Об этом он сказал в своем вечернем обращении 29 октября по итогам саммита на Мальте.

По его словам, во время встречи на Мальте обсуждалась формула мира в Украине. В частности, согласовано заявление сопредседателей саммита.

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Саммит на Мальте: к процессам по Формуле мира присоединились 66 стран, — Зеленский (видео)

"Это правильный сигнал. Чтобы не происходило в мире, главное — это единение ради реальной силы международного права, потому что это — единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии", — сказал президент.

Он добавил, что в ноябре-декабре в Украине произойдут важные события.

"Уже готовимся к важным шагам, которые запланированы на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в эти выходные, 28 и 29 октября на Мальте состоялась третья встреча по украинской "формуле мира" на уровне политических советников.

Ранее сообщалось, что на саммите в Брюсселе достигнут первый компромисс после нападения на Израиль.