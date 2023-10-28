Саммит на Мальте: к процессам по Формуле мира присоединились 66 стран, — Зеленский (видео)

Предыдущие мирные саммиты по войне в Украине не завершились итоговыми заявлениями, напомнили СМИ. Между тем на новой встрече планируют обсудить привлечение стран глобального юга и риски войны в Израиле.

Related video

28 октября на Мальте собрались представители 66 стран мира с целью обсудить шаги для воплощения Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Саммит проходил в закрытом режиме и должен был коснуться пяти важных пунктов будущего завершения войны. В деталях событий на Мальте разобрался Фокус.

Важно

Мировые производители оружия увеличивают доходы благодаря военной помощи Украине, — Reuters

Встреча на Мальте — третий раунд мирных переговоров. Он проходил за закрытыми дверями в бальном зале одного из местных отелей, сообщило агентство Reuters. Указывалось, что одна из целей собрания — подготовиться к более масштабной встрече, которую планируют провести позже — до конца 2023 года. Также имеют целью попытаться заручиться поддержкой стран глобального Юга и оценить масштабы поддержки при условии войны в Израиле.

Среди участников, кроме Украины — представители стран ЕС, США, Великобритании, Турции, ЮАР, Бразилии, Индии. Полный список участников не обнародован, лишь указывалось, что они прибыли из большинства регионов мира — Европы, Америки, Африки, Азии. Представителей Китая не было, Россия также отказалась.

Мирный саммит на Мальте 28 октября: детали

Во время саммита перед собравшимися выступил президент Зеленский. Политик заявил, что видит проблемы с работой ООН, поскольку в мире и дальше нарушаются международные соглашения и происходят войны. Он предложил поискать новую формулу, чтобы ситуация изменилась. Также напомнил о 10 пунктах Формулы мира и о том, что она становится глобальной, поскольку ее обсуждают все больше участников.

"Результатом именно этих совместных действий может стать восстановление территориальной целостности нашего государства и полной силы международного права, то есть надежного и справедливого мира", — сказал Зеленский.

Представитель Украины на саммите мира — глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует сайт главы государства. Чиновник в Telegram-канале перечислил пять тем, на которых планирует сосредоточиться: "ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

Отметим, предыдущие мирные саммиты состоялись в Саудовской Аравии (в городе Джидда) и в Дании (в Копенгагене). По итогам встреч не были опубликованы итоговые решения, сообщают СМИ.

Напоминаем, в США избрали нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона из Республиканской партии. Политик успел высказаться относительно войны в Украине: заявил, что помощь будут выдать только при условии контроля за расходами. Между тем президент США Джо Байден предложил выделить 106 млрд долл., которые должны получить Украина и Израиль.