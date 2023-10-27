Випробування для ЄС: на саміті у Брюсселі досягнуто першого компромісу після нападу на Ізраїль

За інформацією журналістів, лідери країн ЄС дійшли компромісного рішення щодо надання гуманітарної допомоги Сектору Гази, але поки що не розробили механізм передавання заморожених активів РФ для підтримки України.

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Країнам ЄС все ж таки вдалося виробити спільну лінію щодо конфлікту на Близькому Сході на саміті, що відбувається у Брюсселі 26-27 жовтня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У ситуації, що різко змінилася після останньої неформальної зустрічі лідерів країн ЄС в іспанській Гранаді, присутні політики підкреслили надзвичайну важливість збереження єдності.

"Це виявилося непросто з огляду на різну історію європейських країн та їх ступінь відповідальності перед Ізраїлем. Позицію ЄС, зумовлену найсильнішим за десятиліття загостренням конфлікту на Близькому Сході, лідери обговорювали за зачиненими дверима чотири години поспіль", — зауважили у виданні.

За інформацією DW, країни Євросоюзу "у найжорсткіших виразах" засудили палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС за терористичні атаки в Ізраїлі, назвавши "особливо прикрим злочином" використання мирних жителів як живого щита.

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Крім того, ЄС повторив заклик до ХАМАСУ, який офіційно класифікує угруповання як терористичну організацію, негайно звільнити всіх заручників. При цьому лідери країн Євросоюзу наголосили на праві Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права.

"В Ізраїлю немає майбутнього, якщо він не зможе перемогти ХАМАС. Ізраїлю необхідно відновити стримувальний фактор", — заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Головний компроміс — гуманітарна допомога

Як пише DW, головним каменем спотикання стало формулювання щодо гуманітарної допомоги для Сектора Гази.

"Жоден з лідерів не був проти надання гуманітарної допомоги жителям Сектору Гази, однак перед ними стояло завдання сформулювати умови для її надання. Звучали три варіанти: "припинення вогню", "гуманітарна пауза" та "гуманітарні паузи", — підтверджує видання.

Дискутувалися різні точки зору: від "неважливо, як це називається, головне — доставити допомогу" до "усі фантазії про припинення вогню або перемир'я ведуть до того, що ХАМАС відчуває в собі сили продовжувати цей моторошний терор".

"Якщо ви просите про перемир'я, це означає, що Ізраїль не може себе захищати. Тому фрази "припинення вогню" в тексті не буде. Але всі 27 країн згодні, що гуманітарна допомога повинна надходити в Газу, причому, в набагато більших кількостях — це пріоритет номер один", — заявив Рютте.

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Врешті-решт компроміс знайшли, і лідери ЄС закликали до надання допомоги нужденним, задіюючи "всі необхідні заходи, зокрема гуманітарні коридори та паузи для гуманітарних потреб".

Проте глави держав і урядів наголосили, що Ізраїль — єдина демократична держава в регіоні, і тому на ньому лежить особлива відповідальність за забезпечення жителів Сектора Гази всім необхідним.

"Не дати відволікти від України"

Попри нове вогнище конфлікту, пріоритет ЄС — і далі підтримувати Україну. З таким посланням на саміт приїхали майже всі лідери, пише DW.

"Мета ХАМАСу — щоб конфлікт поширився якомога ширше. І в інших частинах світу є люди, яким це теж вигідно, бо це відволікло б від України. Дуже важливо, щоб ми не потрапили в цю пастку", — зазначив прем'єр Ірландії Лео Варадкар.

Голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що для ЄС зараз ключовий пріоритет — показати, що він підтримує Україну, а також знайти способи надати їй більше допомоги.

Тому на порядку денному стояла тема заморожених активів РФ, однак, за інформацією дипломата однієї з країн Євросоюзу, жодна з пропозицій про те, як їх використати для відновлення України, досі не отримала достатньої підтримки в Раді ЄС.

"Збиток, нанесений Україні, зафіксований в реєстрі воєнних злочинів у Гаазі. Україна має претензії до Росії, а ми визнаємо, що Росія має претензії до нас, тому що в нас знаходиться її власність. Тому ми врегулюємо ці дві претензії, а після закінчення війни Росія або олігархи можуть звернутися до нас і якщо щось залишиться після виплати репарацій Україні, врегулювати це між собою", — запропонувала механізм прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Вона вважає, що вкрай важливо використовувати ці активи в інтересах України і не вдаватися до коштів платників податків, тому що вони потрібні на інші цілі, наприклад на озброєння.

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Нагадаємо, Фокус писав, що Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по Сектору Гази, призупинивши при цьому постачання води, електрики і палива. Як заявив ще 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац, ні про яку гуманітарну допомогу Газі не може бути й мови доти, доки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників.

Крім того, Фокус повідомляв, що Ізраїль оголосив навколо Сектора Гази заборонену зону і повідомив, що завдасть удару по всіх, хто намагатиметься надавати в цей регіон будь-яку допомогу.

Також Фокус підкреслював, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: Україна досягла великих успіхів на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це вона повідомила під час виступу в Європарламенті.

До того ж Євросоюз і США не повинні допустити того, щоб Російська Федерація заморозила війну на території України, адже це матиме плачевні наслідки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Інституті Гудзона 19 жовтня.