"Наші цінності": Європа і США не повинні дозволити РФ заморозити війну, — фон дер Ляєн

За словами президентки Єврокомісії, десятки місяців ЗС РФ не можуть здобути перемогу, тому вони потребують відновлення сил для нового ривка. Завдання Заходу не тільки цього не допустити, а й привести Київ до перемоги.

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Європейський Союз і Сполучені Штати Америки не повинні допустити того, щоб Російська Федерація заморозила війну на території України, адже це матиме плачевні наслідки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Інституті Гудзона 19 жовтня.

За її словами, ЗС РФ уже котрий місяць воюють із ЗСУ і мирним населенням України, але ніяк не можуть виграти. У зв'язку з цим Кремль хоче взяти перепочинок для відновлення сил і нанесення нового, більш інтенсивного удару.

Щоб цього не допустити, Вашингтон і ЄС можуть об'єднати свої зусилля. Це будуть своєрідні гарантії безпеки для України.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися із самопожертвою і хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми повинні робити так довго, як це буде необхідно. Не тільки тому, що це було б правильним — вчинити так, а й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Окремо було зазначено, що в силах Європи та США надання такої допомоги Києву, яка змогла б унеможливити продовження цієї війни для Росії. Що саме це — президент Єврокомісії не розповіла.

Вона лише додала, що закінчення бойових дій має принести справедливий і стійкий мир для України і один із варіантів — Формула миру, яку запропонував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що новий пакет від Байдена включає $60 млрд для України. Решта 40 млрд, які глава держави хоче запросити у Конгресу, — для Ізраїлю, Тайваню і зміцнення кордону США з Мексикою.