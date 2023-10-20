"Наши ценности": Европа и США не должны позволить РФ заморозить войну, — фон дер Ляйен

По словам президента Еврокомиссии, десятки месяцев ВС РФ не могут одержать победу, поэтому они нуждаются в восстановлении сил для нового рывка. Задача Запада не только этого не допустить, но и привести Киев к победе.

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Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки не должны допустить того, чтобы Российская Федерация заморозила войну на территории Украины, ведь это плачевно последствиями. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Институте Гудзона 19 октября.

По ее словам, ВС РФ уже который месяц воюют с ВСУ и мирным населением Украины, но никак не могут выиграть. В связи с этим Кремль хочет взять передышку для восстановления сил и нанесения нового, более интенсивного удара.

Чтобы этого не допустить Вашингтон и ЕС могут объединить свои усилия. Это будут своеобразные гарантии безопасности для Украины.

"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы верным – поступить так, но и потому, что они воюют за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Отдельно было отмечено, что в силах Европы и США предоставление такой помощи Киеву, которая смогла бы сделать невозможным продолжение этой войны для России. Что именно это — президент Еврокомиссии не рассказала.

Она лишь добавила, что окончание боевых действий должно принести справедливый и устойчивый мир для Украины и один из вариантов — Формула мира, которую предложил Владимир Зеленский.

Напомним, 19 октября сообщалось, что новый пакет от Байдена включает $60 млрд для Украины. Остальные 40 млрд, которые глава государства хочет запросить у Конгресса – для Израиля, Тайваня и укрепления границы США с Мексикой.