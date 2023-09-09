За гарантії Заходу: політики в Україні розглядають варіант заморозки війни, — WP

За словами американського телеведучого Фаріда Закарії, ЗСУ зазнає величезних втрат у бою. Тому політики думають про заморожування конфлікту, адже в іншому разі на країну чекає тривала війна на виснаження.

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В Україні "деякі" політики розглядають варіант заморозки війни на нинішній лінії фронту — в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу. Про це повідомляє впливовий американський телеведучий Фарід Закарія в коментарі Washington Post. Таке враження він склав після нещодавньої поїздки до Києва.

"В Україні всі звикли до війни. Коли я вечеряв у друга, зазвучали сирени повітряної тривоги, і ніхто навіть не перестав їсти. Але є постійні нагадування про конфлікт. Рекламні щити, розставлені по місту. Мішки з піском і блокпости є звичайним явищем", — розповів американець.

При цьому, на його думку, українці вже втомилися від війни і почали дивитися на це "тверезими" очима.

"Втрати України були жахливими: вони вимірюються як зруйнованими містами, так і вбитими солдатами та мирними жителями. Люди пристосовуються до реальності, знаючи дедалі більше і більше людей, яких було вбито або поранено. Це важкий і сумний стан", — додав Фарід Закарія.

Водночас американець, який погостював в Україні, розповів, що деякі українські політики, які побажали залишитися неназваними, заявили про розгляд варіанту заморозки війни на нинішній лінії фронту — в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу.

"Як сказав мені один український політик: "Усім нам, хто не брав участі в бойових діях, легко відмовитися від компромісу. Справжнє питання полягає в тому, яке ставлення солдатів на полі бою і тих, хто повернувся", — додав журналіст.

Фарід Закарія додав, що українці розуміють, що на них чекає довга війна на виснаження.

"Вони розуміють, що зіткнулися з грізним супротивником — населення Росії майже вчетверо перевищує населення України, а її економіка приблизно в 15 разів більша", — пише Закарія.

Хто такий Фарід Закарія

Фарід Закарія — один із найвпливовіших і найпопулярніших американських політичних аналітиків, експерт у галузі міжнародних відносин. Він часто висловлює свою думку про війну в Україні в американських виданнях.

При цьому Закарія був помічений у створенні "сумнівного" контенту. Так, американський телеканал CNN показав спеціальний репортаж "Наймогутніша людина у світі", автором якого став журналіст Фарід Закарія. Кінокартина присвячена історії про сходження до влади Володимира Путіна. На думку Закарії, західні лідери невиправдано намагаються протистояти президенту РФ замість того, щоб зрозуміти його.

Позиція України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не планує "заморожувати" війну.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми повинні звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, тому що там наші люди, ми бачимо, як вони страждають... Завдання президента — звільнення всіх наших територій від терористів і окупантів", — заявив він.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заяви західних ЗМІ про те, що Збройні сили України нібито зазнають величезних втрат, перебільшені й неправдиві.

За його словами, українська армія не настільки велика, щоб взагалі говорити про кількість втрат у 70 тисяч військових. Данілову незрозуміло, чому таку інформацію поширюють західні журналісти.

"Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні", — повідомив він.

9 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не збирається йти на компроміси у війні.

"Жодного послаблення санкцій не повинно бути. Тільки так можна виграти війну проти автократа-терориста. Працює сила, а не компроміси", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, що глава Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що Росія може висловити бажання помсти навіть після того, як Україна здобуде перемогу у війні. За його словами, для відновлення у військовому аспекті Росії потрібно близько 10 років. Після цього можливий реванш.