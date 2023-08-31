"Поширюють брехню": Данілов різко відреагував на публікації західних ЗМІ щодо втрат ЗСУ

Секретар РНБО обурений тим, що публікується інформація, яка не є правдивою та не відповідає реальному показнику особового складу.

Related video

Цифри втрат ЗСУ, які називають західні ЗМІ, перебільшені та недостовірні. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Welt.

З його слів, українська армія не настільки велика, щоб взагалі розмовляти стосовно кількості втрат у 70 тисяч військових. Данілову не дуже зрозуміло, чому таку інформацію поширюють західні журналісти.

"Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні", – повідомив він.

Секретар РНБО обурений тим, що публікується інформація, яка не є достовірною. Він наголосив на тому, наскільки важливо використовувати правдиві джерела, оскільки від цього багато чого залежить.

Мобілізація в Україні: коментар Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації, але військові звертаються до влади з проханням прискорити темпи. З його слів, до лав ЗСУ "беруть собі стільки, скільки потрібно". Він зазначив, що наразі нема потреби для набору 300 тисяч людей до війська.

Нагадаємо, 25 серпня Данілов попередив, що у Росії є "план В" для війни в Україні. З його слів, Кремль для реалізації своєї стратегії може задіяти місцевих колаборантів, які видають себе за "істинних українців". На його думку, всередині Російської Федерації почалася дестабілізація. Вони усвідомили, що не зможуть перемогти Україну військовим шляхом, але при цьому володіють планом В. Кремль все ж має намір "похитнути" нашу країну.