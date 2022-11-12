"Ми не холодильна камера": Данилов відповів на питання про "заморожування" війни після звільнення Херсона

Олексій Данилов попередив українців, що повертатися до звільненого Херсона поки що небезпечно

Related video

Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що звільнення Херсона не є приводом для "заморожування" воєнних дій. Про те, що ЗСУ продовжать звільняти окуповані території Данилов, заявив в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 11 листопада.

"Ми не холодильна камера. Ми повинні звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми допускати не можемо, тому що там наші люди, ми бачимо, як вони страждають", — сказав Олексій Данилов журналістам.

Данилов також зазначив, що відхід окупантів з правого берега Дніпра стався під впливом ЗСУ. Він наголосив, що у відступі окупантів немає жодного "жесту доброї волі". За словами Секретаря РНБО, під час останніх Ставок Верховного Головнокомандувача однією з ключових тем було звільнення територій Херсонської області.

Данилов також підтвердив, що російські сили на Херсонському напрямку намагаються вдаватися до "тактики випаленої землі". Окупанти мають намір тероризувати мирне населення та руйнують місто. За його словами, Україна має працювати з відбудови інфраструктури у звільнених населених пунктах.

"Те, що стосується інфраструктури, вони знищують все, що можна знищити. І на превеликий жаль, ми зараз може підтвердити, що велика територія є замінованою", — розповідає Данилов.

Крім того, Олексій Данилов припускає, що російські окупанти могли залишити після себе закладки із зарядами вибухової речовини, так звані "фугаси". У зв'язку з цим він закликає жителів Херсона бути пильними.

Данилов також звернувся до тих, кому раніше вдалося виїхати із окупованого Херсона. Чиновник вважає, що українцям не варто повертатися до звільнених населених пунктів доти, доки на офіційному рівні не буде заявлено про повне очищення територій від мін.

Нагадаємо, що у звільненій частині Херсона поки не безпечно перебувати через можливі артилерійські обстріли. ЗСУ просять громадян України почекати з поверненням до Херсонської області.

Ще Фокус писав про те, що завдяки звільненню Херсона від російських військ ЗСУ зможуть обстрілювати дороги до Криму. Таким чином, постачати Кримський півострів з боку РФ буде важко.