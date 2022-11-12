"Мы не холодильная камера": Данилов ответил на вопрос о "заморозке" войны после освобождения Херсона

Алексей Данилов предупредил украинцев, что возвращаться в освобожденный Херсон пока небезопасно

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Секретарь РНБО Украины Алексей Данилов заявил, что освобождение Херсона не является поводом для "заморозки" военных действий. О том, что ВСУ продолжат освобождать оккупированные территории Данилов заявил в эфире национального телемарафона в пятницу, 11 ноября.

"Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают", — сказал Алексей Данилов журналистам.

Данилов также отметил, что уход оккупантов с правого берега Днепра произошел под влиянием ВСУ. Он подчеркнул, что в отступлении оккупантов нет никакого "жеста доброй воли". По словам Секретаря РНБО, во время последних Ставок Верховного Главнокомандующего, одной из ключевых тем было освобождение территорий Херсонской области.

Данилов также подтвердил, что российские силы на Херсонском направлении пытаются прибегать к "тактике выжженной земли". Оккупанты намерено терроризируют мирное население и разрушают город. По его словам, Украине предстоит работа по отстройке инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах.

"То, что касается инфраструктуры, они уничтожают все что можно уничтожить. И к большому сожалению, мы сейчас может подтвердить, что большая территория является заминированной", — рассказывает Данилов.

Кроме того, Алексей Данилов предполагает, что российские оккупанты могли оставить после себя закладки с зарядами взрывчатого вещества, так называемые "фугасы". В связи с этим, он призывает жителей Херсона быть бдительными.

Данилов также обратился к тем, кому ранее удалось выехать из оккупированного Херсона. Чиновник считает, что украинцам не стоит возвращаться в освобожденные населенные пункты до тех пор, пока на официальном уровне не будет заявлено о полной очистке территорий от мин.

Напомним, что в освобожденной части Херсона пока не безопасно находиться из-за возможных артиллерийских обстрелов. ВСУ просят граждан Украины повременить с возвращением в Херсонскую область.

Еще Фокус писал о том, что благодаря освобождению Херсона от российских войск, ВСУ смогут обстреливать дороги в Крым. Таким образом, снабжать Крымский полуостров со стороны РФ станет затруднительно.