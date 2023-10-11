Потрібен гуманітарний коридор: Єгипет пропонує припинення вогню на 6 годин (карта)

Ізраїль оголосив навколо Сектора Гази заборонену зону і повідомив, що завдасть удару по всіх, хто намагатиметься надавати в цей регіон будь-яку допомогу.

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Єгипет обговорює плани з надання допомоги Сектору Гази в умовах обмеженого припинення вогню. Про це повідомляє міжнародний арабський інформаційний канал Al Arabiya.

За словами анонімних джерел в єгипетських службах безпеки, допомога може проходити через прикордонний перехід Рафах між сектором Газа і єгипетським Синайським пів островом.

"Єгипет обговорив плани зі Сполученими Штатами та іншими країнами щодо надання гуманітарної допомоги через кордон із Сектором Газа в умовах обмеженого припинення вогню", — уточнює канал.

Однак днем раніше Ізраїль повідомив Єгипет, що завдасть удару по будь-якій, зокрема гуманітарній, допомозі, що прямує до Сектора Гази.

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Al Arabiya також повідомив із посиланням на свого кореспондента, що Єгипет закрив до подальшого повідомлення прикордонний перехід Рафах, єдиний між Єгиптом і Сектором Гази.

"Це сталося після того, як цей район зазнав ізраїльських бомбардувань. Ізраїль завдає найжорстокіших авіаударів по Сектору Гази за всю 75-річну історію свого конфлікту з палестинцями відтоді, як ХАМАС розпочав у суботу смертоносне вторгнення в Ізраїль", — констатує агентство.

Водночас Ізраїль 10 жовтня оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази і навколо неї. В'їзд туди суворо заборонено, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Заборонена зона навколо Сектора Гази, яку запровадив Ізраїль Фото: З відкритих джерел

"ЦАХАЛ підкреслює, що територія Сектора Гази оголошена закритою військовою зоною, і повторює, що в'їзд туди суворо заборонений і становить серйозну загрозу безпеці, а також є кримінальним злочином. Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в цьому районі, і в'їзд у нього ставить під загрозу життя людей, а також завдає шкоди діяльності ЦАХАЛу", — уточнюють в інформації пресслужби.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Гази, було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого ХАМАС почав наземне вторгнення в країну. 8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Нагадаємо, вночі 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовувала терористична організація "Ісламський джихад".

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо, Фокус писав, що міністр оборони Ізраїлю пообіцяв перетворити Газу на "наметове містечко" і готує масштабну наземну операцію.

Також повідомлялося, що Ізраїль опублікував список загиблих і захоплених громадян інших країн, серед них і українці.