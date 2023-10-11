Газу перетворять на "наметове містечко": Ізраїль готує масштабну наземну операцію (відео)

Міністр оборони Йоав Галант сказав, що зняв із військових, які протистоять ХАМАС, будь-які обмеження. За його словами, наступ почався з повітря, а пізніше відбудеться і наземна операція.

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Газа скоро перетвориться на наметове містечко, попередили в Міноборони Ізраїлю і пообіцяли зрівняти із землею кожну будівлю, щоб помститися за напад хамасівців минулого вікенду. У ранкові години середи ізраїльські сили завдали близько 250 авіаударів протягом години. Про це повідомив журналіст Fox News Трей Інст у соцмережі X (Twitter).

За його словами, напередодні Армія оборони Ізраїлю застрелила трьох бойовиків ХАМАС, які намагалися прорватися на територію країни.

Ізраїль планує наземну операцію

Ізраїльські військові за підтримки вертольотів і безпілотників напередодні ввечері вступили в бій із бойовиками на ізраїльській території. Представники ЦАХАЛ називають постраждалий від авіаударів район Аль-Фуркан (за назвою розташованої в ньому мечеті) "гніздом терору".

Ізраїль також завдав авіаударів по Ісламському університету в Газі.

Деякі частини густонаселеного міста перетворилися на руїни, про що свідчать опубліковані фото. Представники оборонного відомства Ізраїлю заявляють, що "жодна будівля не встоїть". Міністр оборони Йоав Галант сказав, що зняв із військових, які протистоять ХАМАС, будь-які обмеження.

"ХАМАС хотів змін — і він їх отримає. Того, що раніше було в Газі, вже не буде, — заявив він, виступаючи перед солдатами. — Ми починаємо наступ із повітря, пізніше ми підемо по землі. Ми взяли під контроль територію на другий день, а зараз наступаємо. Далі буде тільки посилення".

Галант попередив терористів, що милосердя чекати не варто.

Командувач 71-го підрозділу Давид Бен Зайон

"Хто б не прийшов відрізати голови, вбивати жінок, які вижили в Голокості — ми їх знищимо своєю міццю і без компромісів", — додав він.

Ізраїльський військовий — про звірства терористів

Галант віддав наказ про повну облогу Гази, зі свого боку, ООН шукає гуманітарний коридор для цивільного населення, продовольства і допомоги.

Натовпи зібралися на КПП із Гази до Єгипту, який закрито з понеділка.

Чисельність жертв терактів у вихідні зросла до 1200 ізраїльтян. Серед загиблих 14 громадян США і 20 зниклих безвісти.

Серед загиблих і зниклих безвісти — є й громадяни Великої Британії, Франції, Аргентини, Канади, Бразилії, Аргентини та низки інших країн.

Міноборони Ізраїлю закликало безпрецедентні 300 тисяч резервістів, на тлі обіцянок прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вирішального удару по ХАМАС.

Нагадаємо, що вперше з 2006 року Ізраїль застосував РСЗВ M270 MLRS.

Також повідомлялося, що Ілон Маск після нападу ХАМАС на Ізраїль прогнозує "громадянську війну" в Європі.