Газу превратят в "палаточный городок": Израиль готовит масштабную наземную операцию (видео)

Министр обороны Йоав Галант сказал, что снял с военных, противостоящих ХАМАС, любые ограничения. По его словам, наступление началось с воздуха, а позже последует и наземная операция.

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Газа скоро превратится в палаточный городок, предупредили в Минобороны Израиля и пообещали сравнять с землей каждое здание в отместку за нападение хамасовцев в минувший уик-энд. В утренние часы среды израильские силы нанесли около 250 авиаударов в течение часа. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Инст в соцсети X (Twitter).

По его словам, накануне Армия обороны Израиля застрелила трех боевиков ХАМАС, пытавшихся прорваться на территорию страны.

Израиль планирует наземную операцию

Израильские военные при поддержке вертолетов и беспилотников накануне вечером вступили в бой с боевиками на израильской территории. Представители ЦАХАЛ называют пострадавший от авиаударов район Аль-Фуркан (по названию расположенной в нем мечети) "гнездом террора".

Израиль также нанес авиаудары по Исламскому университету в Газе.

Некоторые части густонаселенного города превратились в руины, о чем свидетельствует опубликованные фото. Представители оборонного ведомства Израиля заявляют, что "ни одно здание не устоит". Министр обороны Йоав Галант сказал, что снял с военных, противостоящих ХАМАС, любые ограничения.

"ХАМАС хотел перемен — и он их получит. Того, что прежде было в Газе, уже не будет, — заявил он, выступая перед солдатами. — Мы начинаем наступление с воздуха, позже мы пойдем по земле. Мы взяли под контроль территорию на второй день, а сейчас наступаем. Дальше будет только усиление".

Галант предупредил террористов, что пощады ждать не стоит.

Командующий 71-м подразделением Давид Бен Зайон

"Кто бы ни пришел отрезать головы, убивать женщин, выживших в Холокосте — мы их уничтожим своей мощью и без компромиссов", — добавил он.

Израильский военный — о зверствах террористов

Галант отдал приказ о полной осаде Газы, в свою очередь, ООН ищет гуманитарный коридор для гражданского населения, продовольствия и помощи.

Толпы людей собрались на КПП из Газы в Египет, который закрыт с понедельника.

Численность жертв терактов в выходные возросла до 1200 израильтян. Среди погибших 14 граждан США и 20 пропавших без вести.

Среди погибших и пропавших без вести — есть и граждане Великобритании, Франции, Аргентины, Канады, Бразилии, Аргентины и ряда других стран.

Минобороны Израиля призвало беспрецедентные 300 тысяч резервистов, на фоне обещаний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решающего удара по ХАМАС.

Напомним, что впервые с 2006 года Израиль применил РСЗО M270 MLRS.

Также сообщалось, что Илон Маск после нападения ХАМАС на Израиль прогнозирует "гражданскую войну" в Европе.