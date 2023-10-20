"Це терористи": президент Єврокомісії порівняла Росію з ХАМАС

Урсула фон дер Ляєн впевнена, що президент Росії Володимир Путін хоче стерти Україну з лиця землі, так як і ХАМАС за підтримки Ірану намагається знищити Ізраїль.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила побоювання щодо можливості поглиблення конфлікту в регіоні Близького Сходу у світлі напруженої ситуації між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС. Про це вона заявила під час виступу з публічною лекцією в Університеті Гудзона.

Згідно з її висловлюванням, як і Володимир Путін, президент Російської Федерації, висловив бажання знищити Україну, аналогічно, ХАМАС за підтримки Ірану прагне знищити Ізраїль.

"Іран, покровитель ХАМАС, лише хоче підлити масла у вогонь хаосу. Росія — покупець зброї в Ірану — уважно за цим спостерігає. Росія і ХАМАС схожі", — підкреслила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Ізраїль має право захищати себе відповідно до міжнародного права.

"Ці терористи, яких підтримують їхні друзі в Тегерані, ніколи не зупиняться. Тому Ізраїль має право захищати себе відповідно до міжнародного права. І перед обличчям цього жаху є тільки одна можлива відповідь з боку демократичних країн, таких як ми: Ми стоїмо на боці Ізраїлю", — резюмувала вона.

17 жовтня під удар потрапила лікарня Аль-Ахлі в Газі, внаслідок чого загинули близько 500 осіб. Після цього арабські країни сколихнули протести. Керівник урядової медіаслужби в обложеному прибережному анклаві Салам Маруф звинуватив ізраїльську армію в тому, що та завдала авіаудару по арабській лікарні.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що не завдавали удару по лікарні в Газі. У неї нібито влучила ракета, яку невдало запустив "Ісламський джихад".