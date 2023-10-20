"Это террористы": президент Еврокомиссии сравнила Россию с ХАМАС

Урсула фон дер Ляйен уверена, что президент России Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли, так как и ХАМАС при поддержке Ирана пытается уничтожить Израиль.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила опасение относительно возможности усугубления конфликта в регионе Ближнего Востока в свете напряженной ситуации между Израилем и террористической организацией ХАМАС. Об этом она заявила во время выступления с публичной лекцией в Университете Гудзона.

Согласно ее высказыванию, как и Владимир Путин, президент Российской Федерации, выразил желание уничтожить Украину, аналогично, ХАМАС при поддержке Ирана стремится уничтожить Израиль.

"Иран, покровитель ХАМАС, лишь хочет подлить масла в огонь хаоса. Россия – покупатель оружия у Ирана – внимательно за этим наблюдает. Россия и ХАМАС похожи", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным правом.

"Эти террористы, которых поддерживают их друзья в Тегеране, никогда не остановятся. Поэтому Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным правом. И перед лицом этого ужаса есть только один возможный ответ со стороны демократических стран, таких как мы: Мы стоим на стороне Израиля", – резюмировала она.

17 октября под удар попала больница Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли около 500 человек. После этого арабские страны всколыхнули протесты. Руководитель правительственной медиаслужбы в осажденном прибрежном анклаве Салам Маруф обвинил израильскую армию в том, что та нанесла авиаудар по арабской больнице.

В Армии обороны Израиля заявили, что не наносили удар по больнице в Газе. В нее якобы попала ракета, которую неудачно запустил "Исламский джихад".