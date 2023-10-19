Атака на лікарню в Газі: в європейській розвідці повідомляють про щонайбільше 50 загиблих, — ЗМІ

Ізраїль заперечує свою причетність до атаки на лікарню. Це визнали у США, Великій Британії та багатьох інших державах. Розвідувальна спільнота США оцінює кількість жертв на рівні від 100 до 300 загиблих.

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Внаслідок вибуху у лікарні Аль-Ахлі в місті Газа, який стався ввечері 17 жовтня, загинули щонайбільше 50 людей. Про це повідомляє ізраїльське видання newsru.co.il з посиланням на джерела в європейській розвідці. —

"Джерело в європейській розвідці повідомляє, що в результаті вибуху в лікарні в Газі загинуло кілька десятків людей, а не близько 500, як про це заявив ХАМАС. За словами джерела, в результаті вибуху загинули від 10 до 50 осіб", — йдеться в повідомленні.

Ізраїль заперечує свою причетність до атаки на лікарню, вказавши, що ракету випустило угруповання "Ісламський джихад", і вона спрацювала нештатно. Ці пояснення визнали достовірними у США, Великій Британії та багатьох інших державах.

Ізраїль також поставив під сумніви повідомлення влади в Секторі Гази, яка стверджувала, що під час вибуху загинули понад пів тисячі людей, щоправда потім дані підкорегували і заявили про 471 загиблого.

Речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус також заперечив дані ХАМАС, запитавши: "Де всі тіла?"

За повідомленням CNN, розвідувальна спільнота США оцінює кількість жертв на рівні від 100 до 300 загиблих.

Зображення лікарні після удару, опубліковані групою супутникового моніторингу Maxar показують, що будівля лікарні та прилеглі будинки виглядають неушкодженими і вказують на те, що удар прийшовся на автостоянку на території лікарні.

Удар по лікарні в Газі

17 жовтня під удар потрапила лікарня Аль-Ахлі в Газі, внаслідок чого загинули близько 500 осіб. Після цього арабські страни сколихнули протести. Керівник урядової медіаслужби в обложеному прибережному анклаві Салам Маруф звинуватив ізраїльську армію в тому, що та завдала авіаудару по арабській лікарні.

У Армії оборони Ізраїлю заявили, що не завдавали удару по лікарні в Газі. В неї нібито влучила ракета, яку невдало запустив "Ісламський джихад".