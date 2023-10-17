"Безпечної зони немає": лікарня в Газі зазнала авіаудару, сотні жертв (фото, відео)

ЦАХАЛ не підтвердив атаку по лікарні в Газі, заявивши, що не володіє інформацією, чия ракета вдарила по медзакладу.

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У вівторок 17 жовтня по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдали авіаудару. Про це повідомило катарське видання Al Jazeera.

Керівник урядової медіаслужби в обложеному прибережному анклаві Салам Маруф звинуватив ізраїльську армію в тому, що та завдала авіаудару по арабській лікарні Аль-Ахлі в Газі.

"Новий військовий злочин був скоєний ізраїльською окупацією по лікарні, в якій перебували сотні людей, які покидали свої домівки, а також хворі та поранені", — наголосив він.

Реакція ЦАХАЛ на звинувачення ХАМАС

Видання The Times of Israel з посиланням на речники ЦАХАЛу контрадмірала Даніеля Хагарі повідомило, що вони не володіють інформацією щодо того, чия ракета вдарила по лікарні. Він зазначив, що наразі рано говорити, що це був ізраїльський удар.

"Є багато авіаударів, багато невдалих ракет і багато фейкових звітів ХАМАС", — сказав Даніель Хагарі.

У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована в центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу. За інформацією журналістів, у медзакладі перебували палестинці, зокрема цивільні, яких було поранено під час попередніх атак. Крім цього, лікарня була притулком для сімей, які постраждали від атак Ізраїлю.

Дослідник з Інституту післядипломних досліджень Дохи Ібрагім Фрайхат наголосив, що в Газі немає жодного безпечного місця.

"Бомбардування досягає кожного сантиметра Гази, безпечної зони немає. Ця лікарня, по якій вдарили, знаходиться в районі, куди Ізраїль наказав людям евакуюватися. Це нібито безпечна зона", — сказав він.

Кількість постраждалих від авіаудару по лікарні в Газі

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, під завалами лікарні можуть перебувати "сотні жертв". Також повідомляється про щонайменше 500 загиблих людей.

"У лікарні перебували сотні хворих і поранених, а також людей, які були вимушено виселені зі своїх домівок" через інші ізраїльські удари", — йдеться у заяві.

У той час 12-й канал ізраїльського телебачення з посиланням на палестинські звіти зазначив, що мова йде не про сотні жертв, а лише про десятки загиблих та поранених.

Війна в Ізраїлі: що відомо

Вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного обстрілу по території Ізраїлю. Було випущено понад 2200 ракет. Після чого бойовики розпочали наземне вторгнення до країни.

8 жовтня Ізраїль оголосив про початок війни. В країні ввели в дію "пункт 40 Алеф", його не застосовували протягом 50 років. Генштаб ЦАХАЛ отримав право надати військовим повну свободу дій, залишаючи необхідність армії доповідати політичному керівництву країни.

16 жовтня американське ЗМІ з посиланням на представників Пентагону заявило, що США відібрали близько двох тисяч військових для підготовки, аби потім відправитися на Близький Схід. Відповідне рішення в Міноборони пояснюють кризою заручників, яких захопили бойовики ХАМАС.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що 13 жовтня ЦАХАЛ ударив по дорозі в Секторі Гази, якою евакуювалися палестинські біженці. В результаті цього могли загинути десятки людей та понад 200 — отримати поранення.