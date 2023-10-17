США та Ізраїль розроблять план доправлення гумдопомоги в Сектор Гази, — Блінкен

За словами американського держсекретаря, Ізраїль побоюється, що ця допомога може бути використана ХАМАСом або сприяти його зміцненню.

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Сполучені Штати Америки та Ізраїль співпрацюють над розробленням спільного плану з постачання гуманітарної допомоги, наданої іншими країнами та міжнародними організаціями, у район Сектора Гази. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.

Він повідомив, що такого рішення було досягнуто після дев'ятигодинних переговорів з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Проте Ізраїль висловив занепокоєння щодо того, що гуманітарна допомога може бути використана ХАМАСом або сприяти його зміцненню, і США поділяють ці побоювання.

"Якщо ХАМАС у якийсь спосіб блокуватиме гуманітарну допомогу мирному населенню, зокрема захоплюючи цю допомогу, ми першими їх засудимо, і ми працюватимемо над тим, щоб це не повторювалося", — заявив Блінкен.

Крім доставлення гумдопомоги, він обговорив з ізраїльтянами можливість створення зон безпеки для цивільного населення Гази.

Нагадаємо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець 14 жовтня повідомив, що ізраїльська сторона оголосила про необхідність евакуювати із Сектора Гази один мільйон мирних громадян, однак уряд Ізраїлю за дві години до виїзду скасував дозвіл. За словами омбудсмена, така ситуація виникла через питання з гарантіями безпеки.

Представники США, Ізраїлю та Єгипту домовилися про тимчасове припинення вогню в південній частині Сектора Гази з метою забезпечити доставлення допомоги та гарантувати безпечну евакуацію іноземців. Водночас нібито було відкрито гуманітарний коридор на кордоні з Єгиптом через КПП Рафах, де застрягли сотні вантажівок із гуманітарною допомогою від ООН, Туреччини та інших країн.