США и Израиль разработают план доставки гумдопомощи в Сектор Газа, — Блинкен

По словам американского госсекретаря, Израиль опасается, что эта помощь может быть использована ХАМАСом или способствовать его укреплению.

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Соединенные Штаты Америки и Израиль сотрудничают над разработкой совместного плана по поставке гуманитарной помощи, предоставленной другими странами и международными организациями, в район Сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

Он сообщил, что такое решение было достигнуто после девятичасовых переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Тем не менее, Израиль выразил беспокойство относительно того, что гуманитарная помощь может быть использована ХАМАСом или способствовать его укреплению, и США разделяют эти опасения.

"Если ХАМАС каким-то образом будет блокировать гуманитарную помощь мирному населению, в том числе захватывая эту помощь, мы первыми их осудим, и мы будем работать над тем, чтобы это не повторялось", — заявил Блинкен.

Помимо доставки гумдопомощи, он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец 14 октября сообщил, что израильская сторона объявила о необходимости эвакуировать из Сектора Газа один миллион мирных граждан, однако правительство Израиля за два часа до выезда отменило разрешение. По словам омбудсмена, такая ситуация возникла из-за вопросов с гарантиями безопасности.

Представители США, Израиля и Египта договорились о временном прекращении огня в южной части Сектора Газа с целью обеспечить доставку помощи и обеспечить безопасную эвакуацию иностранцев. В то же время, якобы был открыт гуманитарный коридор на границе с Египтом через КПП Рафах, где застряли сотни грузовиков с гуманитарной помощью от ООН, Турции и других стран.