Застряли в Газе: в Израиле отозвали разрешения на эвакуацию граждан Украины, — омбудсмен (видео)

Израильское правительство объяснило, почему отменено разрешение на эвакуацию за два часа до выезда. По словам омбудсмена, возникли вопросы с гарантиями безопасности.

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14 октября ЦАХАЛ объявил о необходимости эвакуировать из Сектора Газа один миллион мирных граждан, чтобы спасти их от последствий спецоперации по обезвреживанию праворадикальных исламистов ХАМАС. Из опасного района должны были вывезти более 200 граждан Украины, однако правительство Израиля за два часа выезда отменило разрешение. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Всеукраинского телемарафона.

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Лубинец отметил, что разрешение на эвакуацию было официально получено у израильских чиновников накануне, 13 октября. Планировалось, что 243 человека — женщин и детей — выедут в Египет через пропускной пункт "Рафах": этот пункт был именно открыт египетскими властями. Кроме того, по этому же вопросу было обращение к руководству Палестины. Также призвали Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) не наносить удары вблизи путей движения людей.

Однако по невыясненным причинам разрешение отменили — для Украины, а также ряда других стран, подчеркнул омбудсмен. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил израильским чиновникам ноту протеста. Между тем со слов омбудсмена можно понять, почему отменили разрешение — израильтяне не могли гарантировать безопасность.

"По непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение. Уже есть официальное заявление от нашего МИД, наш посол направил официально ноту протеста", — заявил Лубинец.

Отметим, эвакуация должна была состояться 14 октября с 12 до 17 часов. Разрешение отменили в 11, прозвучало в эфире телемарафона. Лубинец подключился онлайн из Каира, куда он прибыл в ожидании выезда 243 граждан Украины из Сектора Газа.

Война в Израиле: детали

Отметим, в результате нападения террористов ХАМАС 7 октября погибло около 1200 человек — гражданских и военных — которые оказались неподалеку от границы с Сектором Газа. Террористы захватили ряд поселков и угрожали военным базам, при этом преодолели систему безопасности, на которую были потрачены миллиарды долларов.

Вскоре после преступления ХАМАС правительство Израиля объявило, что планирует полностью уничтожить террористическую опасность на территории Сектора Газа. С этой целью мобилизовали 300 тыс. резервистов. Пока резервисты готовятся к боевым действиям, продолжаются ракетные удары по штабам ХАМАС в Газе. Кроме того, неподалеку от границы заметили скопление бронемашин ЦАХАЛ, которые ждут команды для начала атаки на террористов.

Между тем мировая общественность призывает Израиль учесть, что на территории Газы находится около двух миллионов человек, которые могут попасть под удар. Сейчас есть заявление международной организации Human Rights Watch, которая обвиняет ЦАХАЛ в использовании зажигательных снарядов.

Напоминаем, военный обозреватель рассказал, что ЦАХАЛ может впервые в истории использовать лазерное оружие, чтобы уничтожать ракеты, которые ХАМАС запускает по Израилю. Между тем 12 октября стало известно, что среди 1200 погибших в Израиле есть 12 украинцев: об этом заявили в посольстве Украины.