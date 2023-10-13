ЦАХАЛ обстреливает Сектор Газы снарядами с белым фосфором, — Human Rights Watch (фото)

Правозащитники опросили двух человек по телефону и сделали вывод о применении снарядов, которые имеют значительный зажигательный эффект.

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Представители правозащитники организации Human Rights Watch обвинили военных Израиля в использовании боеприпасов с белым фосфором во время ударов по Сектору Газа и вдоль ливанской границы. На сайте структуры опубликовано соответствующее заявление.

В Human Rights Watch сообщили, что проверили видео многочисленных воздушных взрывов белого фосфора. Снаряды как будто взрывались в результате использования артиллерии над портом города Газа и двумя сельскими локациями вдоль израильско-ливанской границы.

Организация также общалась по телефону с двумя людьми из района Аль-Мина в городе Газа. Они рассказали, что видели удары с использованием белого фосфора. Один из них находился в этот момент на улице, а другой — в соседнем офисном здании. Оба описали взрывы в небе. По их словам, они видели "белые линии, уходящие к земле".

В организации отмечают, что использование Израилем белого фосфора на территории Газы грозит последствиями. Это подвергает гражданских людей риску получить серьезные и долгосрочные травмы.

Израильские власти не комментировали информацию об использовании белого фосфора во время боев.

Фото: Getty Images

В Human Rights Watch отметили, что белый фосфор, который можно использовать либо для маркировки, либо как оружие для разжигания пожаров. Снаряды обладают значительным зажигательным эффектом, который может нанести серьезные ожоги людям и сооружениям, полям и другим гражданским объектам в окрестностях, повреждения. Использование белого фосфора в Газе, одном из самых густонаселенных районов в мире, способно увеличить риски для гражданского населения и нарушает международное гуманитарное право, запрещающее подвергать гражданских лиц неоправданному риску.

Напомним, 13 октября Израиль сообщил, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть города в течение 24 часов. Более миллиона местных паникуют и "не понимают, что делать".