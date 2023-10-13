ЦАХАЛ обстрілює Сектор Гази снарядами з білим фосфором, – Human Rights Watch (фото)

Правозахисники опитали двох осіб телефоном та зробили висновок щодо застосування снарядів, які мають значний запалювальний ефект.

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Представники правозахисники організації Human Rights Watch звинуватили військових Ізраїля у використанні боєприпасів із білим фосфором під час ударів по Сектору Гази та вздовж ліванського кордону. На сайті структури опублікована відповідна заява.

В Human Rights Watch повідомили, що перевірили відео численних повітряних вибухів білого фосфору. Снаряди наче вибухали внаслідок використання артилерії над портом міста Газа та двома сільськими локаціями вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Організація також спілкувалася телефоном із двома людьми із району Аль-Міна в місті Газа. Вони розповіли, що бачили удари з використанням білого фосфору. Один з них перебував у цей момент на вулиці, а інший — у сусідній офісній будівлі. Обидва описали вибухи в небі. З їхніх слів, вони бачили "білі лінії, що йшли до землі".

В організації наголошують, що використання Ізраїлем білого фосфору на території Гази загрожує наслідками. Це піддає цивільних людей ризику отримати серйозні та довгострокові травми.

Ізраїльська влада не коментувала інформацію про використання білого фосфору під час боїв.

Фото: Getty Images

В Human Rights Watch наголосили, що білий фосфор, який можна використовувати або для маркування, сигналізації та затемнення, або як зброю для розпалювання пожеж, які спалюють людей і об’єкти. Снаряди мають значний запалювальний ефект, який може завдати серйозних опіків людям і спорудам, полям та іншим цивільним об’єктам в околиці, пошкоджень. Використання білого фосфору в Газі, одному з найбільш густонаселених районів у світі, здатне збільшити ризики для цивільного населення та порушує міжнародне гуманітарне право забороняє наражати цивільних на невиправданий ризик.

Нагадаємо, 13 жовтня Ізраїль повідомив, що все палестинське населення на півночі Сектору Гази має евакуюватися до південної частини міста протягом 24 годин. Понад мільйон місцевих панікують та "не розуміють, що робити".