"Це хаос": понад мільйон жителів Гази у паніці через наказ ЦАХАЛ евакуюватися за добу

Ізраїль повідомив, що все палестинське населення на півночі Сектору Гази має евакуюватися до південної частини міста протягом 24 годин. Понад мільйон місцевих панікують та "не розуміють, що робити".

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Наказ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про евакуацію північної частини Гази викликав шквал паніки у місцевих. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіцера агентства ООН у справах палестинських біженців у місті Газа Інаса Хамдана.

"Це хаос, ніхто не розуміє, що робити", — каже Хамдан.

За його словами, навколо було чути панічні крики. Всьому персоналу ООН у місті Газа та було наказано евакуюватися на південь до Рафаха.

Небал Фарсах, речниця Палестинського Червоного Хреста в місті Газа, каже, що понал один мільйона людей неможливо безпечно евакуювати так швидко.

"Забудьте про їжу, забудьте про електроенергію, забудьте про пальне. Зараз єдине, що хвилює, чи встигнеш, чи виживеш", — сказав Фарсах.

Жінка розповідає, що не розуміє, що буде з її пацієнтами, адже серед поранених є літні люди та діти. За її словами, багато медиків відмовляються евакуювати лікарні та залишаються біля пацієнтів. Лікарі телефонують рідним, щоб попрощатися.

Кореспондент Аль-Джазіри Сафват аль-Кахлут каже, що місцеві намагаються з’ясувати, куди вони можуть поїхати, якщо переїдуть на південь.

"Більше мільйона палестинців панікують, розгублені, у них немає плану і вони не розуміють, що робити. Тепер мої діти питають мене: "Куди нам піти?" Я сказав, що не знаю", — передає кореспондент.

Що відомо про евакуацію з Гази

У четвер, 12 жовтня, ЦАХАЛ повідомив Організацію Об'єднаних Націй про те, що все палестинське населення на півночі Сектору Гази має евакуюватися до південної частини Гази протягом 24 годин. Армія оборони Ізраїлю може розпочати наземне вторгнення після шести днів повітряного бомбардування у відповідь на атаку ХАМАС у суботу.

Водночас в ООН вважають неможливим таке значне переміщення "без руйнівних гуманітарних наслідків".

"Це становить приблизно 1,1 мільйона людей. Таке ж розпорядження стосувалося всього персоналу ООН і тих, хто перебував у закладах ООН, включаючи школи, медичні центри та клініки", — йдеться в заяві ООН.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував таку реакцію ООН, назвавши її "ганьбою".

Він також додав, що було б краще, щоб ООН зараз зосередилася на поверненні полонених, засудженні ХАМАС і підтримці права Ізраїлю на самооборону.

Нагадаємо, The Washington Post повідомили, що серед тисяч людей, які були вбиті, поранені або взяті в заручники в Ізраїлі та секторі Газа останніми днями, є іноземні громадяни та особи з подвійним громадянством понад двох десятків країн.