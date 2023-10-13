"Это хаос": более миллиона жителей Газы в панике из-за приказа ЦАХАЛ эвакуироваться за сутки

Израиль сообщил, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть города в течение 24 часов. Более миллиона местных паникуют и "не понимают, что делать".

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Приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об эвакуации северной части Газы вызвал шквал паники у местных. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офицера агентства ООН по делам палестинских беженцев в городе Газа Инаса Хамдана.

"Это хаос, никто не понимает, что делать", — говорит Хамдан.

По его словам, вокруг были слышны панические крики. Всему персоналу ООН в городе Газа и было приказано эвакуироваться на юг в Рафах.

Небал Фарсах, пресс-секретарь Палестинского Красного Креста в городе Газа, говорит, что понал один миллион человек невозможно безопасно эвакуировать так быстро.

"Забудьте о еде, забудьте об электроэнергии, забудьте о горючем. Сейчас единственное, что волнует, успеешь ли, выживешь ли", — сказал Фарсах.

Женщина рассказывает, что не понимает, что будет с ее пациентами, ведь среди раненых есть пожилые люди и дети. По ее словам, многие медики отказываются эвакуировать больницы и остаются возле пациентов. Врачи звонят родным, чтобы попрощаться.

Корреспондент Аль-Джазиры Сафват аль-Кахлут говорит, что местные пытаются выяснить, куда они могут поехать, если переедут на юг.

"Более миллиона палестинцев паникуют, растеряны, у них нет плана и они не понимают, что делать. Теперь мои дети спрашивают меня: "Куда нам пойти?" Я сказал, что не знаю", — передает корреспондент.

Что известно об эвакуации из Газы

В четверг, 12 октября, ЦАХАЛ уведомил Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть Газы в течение 24 часов. Армия обороны Израиля может начать наземное вторжение после шести дней воздушной бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС в субботу.

В то же время в ООН считают невозможным такое значительное перемещение "без разрушительных гуманитарных последствий".

"Это составляет примерно 1,1 миллиона человек. Такое же распоряжение касалось всего персонала ООН и тех, кто находился в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники", — говорится в заявлении ООН.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал такую реакцию ООН, назвав ее "позором".

Он также добавил, что было бы лучше, чтобы ООН сейчас сосредоточилась на возвращении пленных, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

Напомним, The Washington Post сообщили, что среди тысяч людей, которые были убиты, ранены или взяты в заложники в Израиле и секторе Газа в последние дни, есть иностранные граждане и лица с двойным гражданством более двух десятков стран.