"До конца войны": террористы ХАМАС заявили, что переговоров по заложникам не будет

Боевики ранее говорили, что будут убивать заложников, чтобы наказать Израиль за удары по базам ХАМАС. Один из идеологов террористического движения заверил, что людей будут держать в плену до конца войны.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днем 10 октября заявила, что полностью контролирует границу с Сектором Газа, откуда 7 октября прорвались террористы ХАМАС. По предварительным оценкам, террористы захватили в заложники от 50 до 150 человек, и не планируют вести переговоры, чтобы их освободить. Об этом пишет израильское издание Haaretz.

Издание ссылается на заявление главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хания. Палестинец сообщил СМИ, что исламисты не планируют вести никаких переговоров до конца "военной кампании "Наводнение Аль-Аксы". В частности, не будут освобождать "заключенных и пленных, удерживаемых силами сопротивления".

Война в Израиле: детали

Отметим, ранее в сети опубликовали другое заявление исламистов. На видео террористы заявили, что будут казнить заложников в ответ на ракетные удары ЦАХАЛ по Сектору Газы. При этом сразу выполнили обещание — убили человека.

Вторжение ХАМАС в Израиль началось утром 7 октября: тогда боевики атаковали военные базы и городки Израиля на границе с Сектором Газа.

Под удар попал музыкальный фестиваль, который проводили в нескольких километрах от линии разграничения. По предварительным оценкам, тогда погибло около 250 гражданских: их расстреливали и пытали. На опубликованных видео видно, как женщин похищали и везли на территорию Газы.

Командиры ЦАХАЛ начали спецоперацию по освобождению территории от террористов, которые пытались проникнуть вглубь страны. По состоянию на 10 октября заверили, что обезврежено 1500 человек, а периметр на границе с Сектором Газа — под контролем армии. Согласно данным ООН, в Израиле погибло около 900 человек.

Между тем 9 октября к атаке на израильтян присоединились боевики "Хезболлы", которые базируются на севере — в Ливане. ЦАХАЛ в ответ на первые выстрелы с той стороны привлек военные вертолеты и удержал угрозу.

Напоминаем, лидеры пяти стран мира — США, Германии, Великобритании, Франции, Италии — выступили против зверств, которые совершили террористы ХАМАС на территории Израиля. Также они заверили, что будут поддерживать израильтян. В то же время Россия промолчала, отметили в издании WP. Указали, что Кремль слишком зависим от Ирана, которого подозревают в причастности к нападению террористов. К тому же 10 октября стало известно, что представитель"Палестинского государства", на территории которого расположился ХАМАС, планирует посетить Москву с официальным визитом.