Угроза с противоположной стороны: Израиль нанес удар по позициям "Хезболлы" в Ливане (фото)

Израильский снаряд попал в цель на границе с Ливаном, ударив по позициям террористов из "Хезболлы", сообщили в соцсетях. В небо подняли вертолеты и обезвреживают боевиков, которые проникли в Израиль с севера.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям террористов из "Хезболлы" на границе с Ливаном. Удары состоялись после того, как в направлении гражданских населенных пунктов на севере страны состоялось несколько залпов из минометов. О деталях ситуации говорится в ленте новостей пресс-службы ведомства и в заметке Abualiexpress.

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Силы ЦАХАЛ атаковали позиции "Хезболлы" около 16:55, говорится в сообщении. Для удара использовали боевые вертолеты.

Других деталей отработки по позициям террористов не было. Однако в сети отыскались фото, на которых видно дым над местом попадания.

Отработка ЦАХАЛ по укреплениям Хезболлы (источник: Игаль Левин) Фото: Игаль Левин

Один из выстрелов разбил вышку с флагом Хезболлы, говорится в посте одного из пользователей X (ранее — Twitter).

Также есть видео, на которых слышна стрельба и видно столб дыма на расстоянии около километра от оператора. ЦАХАЛ отмечал, что обезвреживает боевиков, которые зашли на территорию страны со стороны Ливана.

Согласно официальным данным ЦАХАЛ, от атаки террористов погибло более 700 израильтян, ранены — более 2 тыс. Также террористы запустили более 3 тыс. ракет.

ЦАХАЛ — о ходе войны (по состоянию на 12 ч. 9 октября 2023 года) Фото: ЦАХАЛ

Война в Израиле: детали

Отметим, несколько часов назад 9 октября в ЦАХАЛ сообщили, что начинают спецоперацию для ликвидации террористов ХАМАС в Секторе Газа. Незадолго перед тем в военном командовании армии Израиля заявили, что полностью зачистили от боевиков территории, на которые им удалось прорваться.

Также стало известно о воздушной тревоге, объявленной на севере Израиля на границе с Ливаном. Выяснилось, что с той стороны границы осуществили два минометных выстрела, причем один из снарядов даже не долетел.

Ливан граничит с Израилем на севере. Ориентировочно длина границы — около 30 км. На территории страны расположились праворадикальные исламисты из организации Хезболла. На противоположной стороне страны — Сектор Газа. Расстояние до Сектора Газы на юге, где действуют террористы ХАМАС — около 170 км.

Граница Израиля и Ливана Фото: Google Maps

Нападение на Израиль началось утром 7 октября 2023 года. Первые отряды террористов атаковали музыкальный фестиваль неподалеку от границы с Сектором Газа. За несколько часов стало известно о сотнях людей, которые стали жертвами расстрелов, насилия и похищений.

8 октября в Израиле ввели в действие статью закона, согласно которой управление страной временно взяла на себя армия. Тогда же было объявлено о всеобщей мобилизации: в ряды ЦАХАЛ вошло около 300 тыс. резервистов.

Напоминаем, западные СМИ опубликовали объяснения террористов ХАМАС, как им удалось усыпить бдительность разведки Израиля. В частности, они якобы делали вид, что интересуются больше деньгами, чем идеями. Тем временем ООН собралась на внеочередное заседание, чтобы сформулировать резолюцию по событиям в Израиле: позицию так и не сформулировали.