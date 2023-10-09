"Пока Израиль не действует против Ливана": "Хезболла" обещает не участвовать в войне

В МИД Ливана заявили, что недавний обстрел израильских позиций со стороны "Хезболлы" объясняется солидарностью с "палестинским сопротивлением".

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Ливанские власти получили заверения от шиитского движения "Хезболла", что оно не присоединится к боевым действиям между Израилем и ХАМАС, если израильтяне не предпримут действий против Ливана. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник заявил, что его правительство получило гарантии от "Хезболлы", что оно не присоединится к боям, если только Израиль не будет притеснять Ливан", — информирует издание.

Накануне "Хезболла" подвергла минометному обстрелу израильские объекты на границе с Ливаном. В заявлении движения говорилось, что в своем нападении оно применило "большое количество ракет и снарядов". Отмечалось, что члены движения совершили обстрел в знак солидарности с "палестинским сопротивлением".

Армия обороны Израиля не сообщила о потерях в результате этого обстрела. Там отметили, что в ответ израильские военные ударили по "инфраструктуре "Хезболлы".

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и Хезболла заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.