Ливанские боевики проникли на территорию Израиля: силы ЦАХАЛа применили авиацию (видео)

В приграничных территориях были слышны звуки беспилотников, а также выстрелы из стрелкового оружия. При этом ранее ливанские власти исключили участие "Хезболлы" в конфликте.

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Несколько подозреваемых боевиков проникли на территорию Израиля из Ливана, после чего в небо были подняты боевые вертолеты. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Поступило сообщение о проникновении ряда подозреваемых на территорию Израиля с территории Ливана. В этом районе дислоцированы силы ЦАХАЛа", — говорится в сообщении.

Позже поступила информация, что некоторые из проникших боевиков были уничтожены. Территория контролируется израильскими силами, в том числе с применением прибывших к приграничной территории вертолетов.

"Силы ЦАХАЛа уничтожили несколько боевиков, которые перешли на территорию Израиля со стороны Ливана. Бойцы продолжают сканировать территорию", — добавили в пресс-службе.

Также в соцсетях появились кадры с приграничных северных территорий Израиля, где произошли боестолкновения. На опубликованных кадрах слышны звуки беспилотников и выстрелов из стрелкового и других видов вооружения.

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Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 октября, по территории Израиля со стороны Ливана было выпущено около 12 ракет. В это же время в центральной и северной частях страны прозвучала воздушная тревога.

При этом ранее ливанские власти заверяли, что "Хезболла" не будет принимать участие в боевых действиях против израильтян, если только "Израиль не будет притеснять Ливан".