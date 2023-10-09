Ліванські бойовики проникли на територію Ізраїлю: сили ЦАХАЛу застосували авіацію (відео)

У прикордонних територіях було чути звуки безпілотників, а також постріли зі стрілецької зброї. При цьому раніше ліванська влада виключила участь "Хезболли" в конфлікті.

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Кілька підозрюваних бойовиків проникли на територію Ізраїлю з Лівану, після чого в небо було піднято бойові вертольоти. Про це 9 жовтня повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ).

"Надійшло повідомлення про проникнення низки підозрюваних на територію Ізраїлю з території Лівану. У цьому районі дислоковані сили ЦАГАЛу", — ідеться в повідомленні.

Пізніше надійшла інформація, що деяких із бойовиків, які проникли, було знищено. Територія контролюється ізраїльськими силами, зокрема із застосуванням вертольотів, які прибули до прикордонної території.

"Сили ЦАГАЛу знищили кілька бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з боку Лівану. Бійці продовжують сканувати територію", — додали у пресслужбі.

Також у соцмережах з'явилися кадри з прикордонних північних територій Ізраїлю, де відбулися бойові зіткнення. На опублікованих кадрах чути звуки безпілотників і пострілів зі стрілецького та інших видів озброєння.

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Раніше повідомлялося, що в понеділок, 9 жовтня, по території Ізраїлю з боку Лівану було випущено близько 12 ракет. Водночас у центральній і північній частинах країни пролунала повітряна тривога.

Водночас раніше ліванська влада запевняла, що "Хезболла" не братиме участі в бойових діях проти ізраїльтян, якщо тільки "Ізраїль не буде гнобити Ліван".