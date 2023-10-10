В Москве не осудили ХАМАС: вторжение в Украину определяет внешнюю политику РФ, — WP

По словам журналистов, Россия сильно зависит от Ирана, который давно считает покровителем террористов ХАМАС. Так, Москве пришлось обратиться к Тегерану за ударными беспилотниками Shahed. Такой союз сильно встревожил Израиль.

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Россия не стала осуждать террористическую группировку ХАМАС за нападение на израильские населенные пункты возле сектора Газа. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам журналистов, в Кремле выразили "обеспокоенность" и призвали остановить боевые действия.

Издание пишет, что реакция России отражает десятилетия противоречивой дипломатии, в рамках которой Кремль укрепляет связи с Израилем, но в то же время поддерживает террористические группировки типа ХАМАС.

Сообщается, что сейчас Россия сильно зависит от Ирана, который давно считает покровителем террористов ХАМАС. Так, Москве пришлось обратиться к Тегерану за ударными беспилотниками Shahed. Такой союз сильно встревожил Израиль.

Журналисты отметили, что отношения РФ с ХАМАСом развиваются уже более десяти лет. Более того, руководство террористической организации несколько раз посещало Москву. К примеру, еще в 2010 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что цель России – помочь восстановить "палестинское единство".

"Мы начали встречаться с ХАМАСом сразу после выборов в Палестине, признанных всеми свободными и демократическими, на которых значительная часть палестинского народа проголосовала за ХАМАС", — заявил тогда Лавров.

В материале говорится, что в последние годы контакты ХАМАС и России участились. К примеру, в 2020 году Лавров принимал высокопоставленных представителей группировки 5 раз в Москве.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ заинтересована в разжигании войны в Израиле. Глава государства обсудил ситуацию в Израиле и на Ближнем Востоке с главами разведки и дипломатами.