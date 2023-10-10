У Москві не засудили ХАМАС: вторгнення в Україну визначає зовнішню політику РФ, — WP

За словами журналістів, Росія сильно залежить від Ірану, який давно вважає покровителем терористів ХАМАС. Так, Москві довелося звернутися до Тегерана за ударними безпілотниками Shahed. Такий союз сильно стривожив Ізраїль.

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Росія не стала засуджувати терористичне угруповання ХАМАС за напад на ізраїльські населені пункти біля сектору Гази. Про це пише видання Washington Post.

За словами журналістів, у Кремлі висловили "стурбованість" і закликали зупинити бойові дії.

Видання пише, що реакція Росії відображає десятиліття суперечливої дипломатії, в рамках якої Кремль зміцнює зв'язки з Ізраїлем, але водночас підтримує терористичні угруповання на кшталт ХАМАС.

Повідомляється, що зараз Росія сильно залежить від Ірану, який давно вважає покровителем терористів ХАМАС. Так, Москві довелося звернутися до Тегерана за ударними безпілотниками Shahed. Такий союз сильно стривожив Ізраїль.

Журналісти зазначили, що відносини РФ із ХАМАСом розвиваються вже понад десять років. Ба більше, керівництво терористичної організації кілька разів відвідувало Москву. Наприклад, ще 2010 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що мета Росії — допомогти відновити "палестинську єдність".

"Ми почали зустрічатися з ХАМАСом одразу після виборів у Палестині, визнаних усіма вільними і демократичними, на яких значна частина палестинського народу проголосувала за ХАМАС", — заявив тоді Лавров.

У матеріалі йдеться, що останніми роками контакти ХАМАС і Росії почастішали. Наприклад, 2020 року Лавров приймав високопоставлених представників угруповання 5 разів у Москві.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сказав, що РФ зацікавлена в розпалюванні війни в Ізраїлі. Глава держави обговорив ситуацію в Ізраїлі та на Близькому Сході з главами розвідки та дипломатами.