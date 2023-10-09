Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні трофейну зброю, — ГУР (відео)

Трофейна зброя, за інформацією української розвідки, могла потрапити до палестинських бойовиків контрабандним шляхом за допомогою приватних військових компаній РФ.

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Росія через приватні військові компанії передала бойовикам палестинського руху ХАМАС захоплену в Україні західну зброю. Про це розповів виданню "Голос Америки" представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Є інформація про те, що російські спецслужби, Росія як держава-агресор та її партнери й сателіти, зокрема й агенти впливу, розгортають чергову антиукраїнську кампанію з метою використати терористичні атаки на Ізраїль, які відбулись останнім часом, проти України", — підкреслив Юсов.

Він зазначив, що мета цієї інформаційної кампанії — насамперед дискредитувати Україну в очах вільного світу, партнерів і союзників, а також зірвати або ускладнити передачу у подальшому військової допомоги.

"Використовуючи канали контрабандного постачання озброєння, саме Росія сьогодні є головним контрабандистом на світовому ринку озброєнь. І зокрема через канали, пов'язані з так званими ПВК, ця співпраця й передача і відбувалась", — розповів співробітник ГУР.

Юсов вважає припущення про передачу зброї Україною палестинським бойовикам фейками та провокацією. Він підкреслив: в української розвідки є інформація, що частину захопленої в Україні трофейної зброї вже передано терористам. Цю дезінформацію, за словами Юсова, миттєво готова підхопити пропагандистська машина РФ для подальшого її поширення у рамках ІПСО.

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Як вважає українська розвідка, у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ. Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

"Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", — наголошується в повідомленні ГУР Міноборони.

"Вся допомога Україні і все озброєння перебуває під жорстким контролем з боку, зокрема, наших партнерів. Ми неодноразово доповідали про результати цього контролю і перевірок. Україна тут максимально прозора і максимально відкрита", — додав Юсов.

Нагадаємо, що раніше конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до групи MAGA, закликала перевірити серійні номери американської зброї, яку ХАМАС використав проти Ізраїлю. Таким чином вона намагалася натякнути, що зброя надійшла з Афганістану та України.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали із Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. Бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з боку Сектора Гази. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Сили оборони країни стягують артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив сотні цілей у Секторі Газа. Але командування ізраїльської армії підкреслює, що це був тільки початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Учора прем'єр-міністр Нетаньягу сказав, що Ізраїль вступає в довгу війну, її перша фаза добігає до завершення. Водночас Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні із Сектором Газа.

Також стало відомо про повітряну тривогу, оголошену на півночі Ізраїлю — на кордоні з Ліваном. З'ясувалося, що з того боку кордону здійснили два мінометні постріли, причому один зі снарядів навіть не долетів. Сили ЦАХАЛу застосували авіацію.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.