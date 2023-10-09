Россия передала ХАМАСу захваченное в Украине трофейное оружие, — ГУР (видео)

Трофейное оружие, по информации украинской разведки, могло попасть к палестинским боевикам контрабандным путем с помощью частных военных компаний РФ.

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Россия через частные военные компании передала боевикам палестинского движения ХАМАС захваченное в Украине западное оружие. Об этом рассказал изданию "Голос Америки" представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Есть информация о том, что российские спецслужбы, Россия как государство-агрессор и ее партнеры и сателлиты, в том числе и агенты влияния, разворачивают очередную антиукраинскую кампанию с целью использовать террористические атаки на Израиль, которые произошли в последнее время, против Украины", — подчеркнул Юсов.

Он отметил, что цель этой информационной кампании — прежде всего дискредитировать Украину в глазах свободного мира, партнеров и союзников, а также сорвать или усложнить передачу в дальнейшем военной помощи.

"Используя каналы контрабандных поставок вооружения, именно Россия сегодня является главным контрабандистом на мировом рынке вооружений. И в частности через каналы, связанные с так называемыми ЧВК, это сотрудничество и передача и происходила", — рассказал сотрудник ГУР.

Юсов считает предположения о передаче оружия Украиной палестинским боевикам фейками и провокацией. Он подчеркнул: у украинской разведки есть информация, что часть захваченного в Украине трофейного оружия уже передано террористам. Эту дезинформацию, по словам Юсова, мгновенно готова подхватить пропагандистская машина РФ для дальнейшего ее распространения в рамках ИПСО.

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"У нас нет другого выбора": Нетаньяху показал мощные удары по Сектору Газа (видео)

Как считает украинская разведка, согласно кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ. Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву.

"Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров", — отмечается в сообщении ГУР Минобороны.

"Вся помощь Украине и все вооружение находится под жестким контролем со стороны, в частности, наших партнеров. Мы неоднократно докладывали о результатах этого контроля и проверок. Украина здесь максимально прозрачна и максимально открыта", — добавил Юсов.

Напомним, что ранее конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, которая принадлежит к группе MAGA, призвала проверить серийные номера американского оружия, которое ХАМАС использовал против Израиля. Таким образом она пыталась намекнуть, что оружие поступило из Афганистана и Украины.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. Боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Силы обороны страны стягивают артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары.

В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил сотни целей в Секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера премьер-министр Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к завершению. В то же время Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Сектором Газа.

Также стало известно о воздушной тревоге, объявленной на севере Израиля — на границе с Ливаном. Выяснилось, что с той стороны границы произвели два минометных выстрела, причем один из снарядов даже не долетел. Силы ЦАХАЛа применили авиацию.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.