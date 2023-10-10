"Джерело болю і страждань": РФ зацікавлена в розпалюванні війни в Ізраїлі, — Зеленський (відео)

Зеленський обговорив ситуацію в Ізраїлі та на Близькому Сході з главами розвідки і дипломатами.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками ГУР, зовнішньої розвідки та представниками МЗС. Темою обговорення стала ситуація в Ізраїлі та загалом на Близькому Сході. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні 9 жовтня.

"За наявною інформацією — дуже чіткою, — Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю і страждань послабило світову єдність, додало розколів і суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі", — заявив він.

Зеленський уточнив, що світ недооцінює загрозу, яку зараз становить ситуація в Ізраїлі. "Зловтіха" московських пропагандистів, іранська підтримка нападу ХАМАСу на єврейську державу роздмухують вогонь локальної агресії, яка може перерости у світову війну.

Також він розповів, що Україна знає, як протистояти такій загрозі і готується відповісти, щоб "захистити максимальну єдність світу".

"Сьогодні закликав учасників парламентської асамблеї NATO насамперед до єдності. Кожній країні у світі зараз потрібно визначитися, як вона захищатиме міжнародне право. Захищати, а не залишатися осторонь, коли терор намагається взяти гору і коли на наших очах може вибухнути ще один регіон", — повідомив президент.

Володимир Зеленський подякував усім лідерам держав і країнам, які наразі повністю усвідомлюють небезпеку ситуації та готові працювати разом заради того, щоб утримати ситуацію та очевидних спонсорів тероризму від ширшого втручання.

Президент повідомив, що в робочому порядку провів низку нарад зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністрами уряду, щоб скоординувати позиції на найближчі тижні. Також було проведено кадрові перестановки: замість Ігоря Танцюри командувачем силами територіальної оборони ЗСУ було призначено Анатолія Бергелевича.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, ХАМАС провів "дворічну кампанію обману Ізраїлю", щоб переконати його у своєму небажанні починати військові дії. Терористична організація розробила "безпрецедентну розвідувальну тактику" і відкрито проводила військові навчання на очах у ізраїльської армії.

Раніше Фокус писав про те, як війна в Ізраїлі вплине на вторгнення РФ в Україну. Раптове вторгнення угруповання ХАМАС із сектора Газа на територію єврейської держави може сильно вплинути на вкрай напружену міжнародну ситуацію.