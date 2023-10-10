"Источник боли и страданий": РФ заинтересована в разжигании войны в Израиле, - Зеленский (видео)

Зеленский обсудил ситуацию в Израиле и на Ближнем Востоке с главами разведки и дипломатами.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ГУР, внешней разведки и представителями МИД. Темой обсуждения стала ситуация в Израиле и в целом на Ближнем Востоке. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении 9 октября.

"По имеющейся информации – очень четкой, – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", – заявил он.

Зеленский уточнил, что мир недооценивает угрозу, которую сейчас представляет ситуация в Израиле. "Злорадство" московских пропагандистов, иранская поддержка нападения ХАМАСа на еврейское государство раздувают огонь локальной агрессии, которая может перерасти в мировую войну.

Также он рассказал, что Украина знает, как противостоять подобной угрозе и готовится ответить, чтобы "защитить максимальное единство мира".

"Сегодня призвал участников парламентской ассамблеи NATO прежде всего к единству. Каждой стране в мире сейчас нужно определиться, как она будет защищать международное право. Защищать, а не оставаться в стороне, когда террор пытается одержать верх и когда на наших глазах может взорваться еще один регион", — сообщил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех лидеров государств и страны, которые сейчас полностью осознают опасность ситуации и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию и очевидных спонсоров терроризма от более широкого вмешательства.

Президент сообщил, что в рабочем порядке провел ряд совещаний со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и министрами правительства, чтобы скоординировать позиции на ближайшие недели. Также были проведены кадровые перестановки: вместо Игоря Танцюры командующим силами территориальной обороны ВСУ был назначен Анатолий Бергелевич.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Напомним, ХАМАС провел "двухлетнюю кампанию обмана Израиля", чтобы убедить его в своем нежелании начинать военные действия. Террористическая организация разработала "беспрецедентную разведывательную тактику" и открыто проводила военные учения на глазах у израильской армии.

Ранее Фокус писал о том, как война в Израиле повлияет на вторжение РФ в Украину. Внезапное вторжение группировки ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства может сильно повлиять на крайне напряженную международную ситуацию.